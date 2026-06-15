Las coincidencias que seguidores de Gaspi encontraron en sus videos tras su trágica muerte

La muerte del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, sigue generando reacciones entre sus millones de seguidores. El influenciador fue una de las seis víctimas del choque de dos helicópteros ocurrido en la mañana de este 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

En el accidente también fallecieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor audiovisual Lucas Vignale, los pilotos de las aeronaves y otro ocupante, según reportaron las autoridades locales.

El impacto de la noticia convirtió rápidamente el nombre de Gaspi en tendencia en distintas plataformas digitales. Mientras amigos, colegas y seguidores compartían mensajes de despedida, numerosos usuarios comenzaron a revisar algunos de sus contenidos más recientes y antiguos, encontrando una serie de coincidencias relacionadas con números, referencias culturales y escenas que, tras conocerse el desenlace, han despertado todo tipo de comentarios en redes sociales.

¿Qué coincidencias encontraron los seguidores de Gaspi tras su muerte?

Uno de los contenidos más mencionados en las últimas horas es ‘La vuelta de Gaspi’, un cortometraje publicado en diciembre de 2024 con el que el creador de contenido marcó su regreso a internet después de un periodo alejado de las plataformas digitales.

Dentro de ese video aparece una escena grabada en el interior de un taxi. Allí pueden observarse los números 06 y 14 en el marcador digital del vehículo. Tras conocerse que el accidente ocurrió el 14 de junio (sexto mes del año), varios seguidores asociaron esa secuencia con la fecha del fallecimiento del argentino de 23 años.

Los usuarios también destacaron otros detalles del mismo material audiovisual. Algunos señalaron que una de las intervenciones de Gaspi dentro del taxi comienza exactamente en el minuto 6:14 del video, mientras que otra transición importante ocurre en el minuto 14:06. Aunque estos elementos pasaron inadvertidos cuando la producción fue publicada, comenzaron a ser ampliamente compartidos una vez se conoció la noticia de su muerte.

Otra de las observaciones que más se ha repetido en redes sociales está relacionada con una referencia al escritor argentino Jorge Luis Borges. En una de las escenas, el influenciador menciona al reconocido autor, un detalle que llamó la atención de los seguidores debido a que Borges falleció un 14 de junio de 1986, exactamente 40 años antes del accidente ocurrido en Río de Janeiro.

Las coincidencias no terminan allí. Usuarios de plataformas como X, Instagram y TikTok también recuperaron fragmentos de otro video publicado por el creador argentino bajo el nombre ‘Camino a la Velada’. Según evidenciaron las publicaciones compartidas en redes, poco después del minuto 14:06 aparece en escena un helicóptero como parte de una secuencia grabada durante una actividad al aire libre.

Gaspi Fotografía por: Captura de pantalla

Por otra parte, la última publicación realizada por Lucas Vignale antes del accidente también se convirtió en tema de conversación. El productor audiovisual compartió un video grabado en el Cristo Redentor, uno de los lugares más emblemáticos de Río de Janeiro.

En las imágenes puede verse cómo una densa niebla cubre parcialmente el monumento mientras Vignale observa el paisaje. Tras el accidente, numerosos usuarios relacionaron esas imágenes con los hechos ocurridos horas después.

Hasta el momento, no existe evidencia de que ninguno de estos elementos haya tenido alguna intención predictiva o un significado relacionado con lo ocurrido. Sin embargo, la difusión de estas coincidencias ha generado un amplio debate entre los seguidores de Gaspi, quienes continúan revisando algunos de los contenidos más populares del creador argentino mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente aéreo en Brasil.

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