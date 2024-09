Las fotos de Hassam que despertaron rumores de una nueva pareja

Gerly Hassam Gómez y Tatiana Orozco protagonizaron a finales de 2022 uno de los divorcios más polémicos del año en la farándula colombiana. El conocido humorista y la madre de sus hijas concluyeron su matrimonio, después de 18 años, en medio de un sonado escándalo por infidelidad y malos tratos.

“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, comentó el bogotano de 47 años en su momento.

Después de la ruptura, ‘Tata’ Orozco se radicó en Estados Unidos, donde conoció a un hombre con el que se casó en días recientes. Sin embargo, no es la única que, al parecer, se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

¿Hassam tiene novia?

Esta es la pregunta que se hacen los seguidores del también actor, quien sembró la duda con un par de publicaciones que hizo en redes sociales.

El posteo que generó los rumores sobre una la supuesta relación amorosa de Hassam, se trató de una imagen que el comediante compartió mientras disfrutaba de un romántico plan con una compañía de la que solo mostró las piernas.

Esta fue la publicación de Hassam que abrió paso a las especulaciones. Fotografía por: Instagram/@oficialhassam

La versión de un nuevo romance tomó fuerza el pasado fin de semana, cuando el humorista compartió una serie de fotos en la que posó abrazado a una joven que sería su pareja. En otra de las imágenes que publicó, se observa a la misma mujer junto a sus dos hijas, lo que sería muestra de lo afianzada que está la relación amorosa.

Cabe mencionar que Hassam todavía no se ha pronunciado para confirmar o desmentir las noticias que lo rodean, por lo que la actualidad de su situación sentimental sigue siendo un misterio.

Ex de Hassam ya había hablado sobre la novia del comediante

En abril de 2022, Tatiana Orozco publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un comentario con el cual dio a entender que el papá de sus hijas ya estaba rehaciendo su vida amorosa.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón, y ya hoy tiene novia”, comentó ‘Tata’ en aquella ocasión, pero se desconoce si hizo referencia a la misma persona con quien Hassam es vinculado en la actualidad.