Laura Barjum: “las heridas más profundas de mi vida se crearon cuando era una niña”

Actualmente, Laura Barjum interpreta a Fernanda Sanmiguel en Nuevo rico, nuevo pobre. La virreina universal del 2017 se ha referido en varias oportunidades a su experiencia como víctima de bullying cuando era niña. Sus compañeros se burlaban de su apariencia física, lo que generó en ella un fuerte trauma.

En una pasada entrevista con Séptimo Día, dijo: “El bullying sí te puede llevar hasta el límite donde no quieres vivir más. Yo recuerdo varias mañanas donde siendo una niña no lo reconocía como tal, pero sí recuerdo no quererme despertar”.

Día del Niño: el poderoso mensaje de Laura Barjum de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

Hoy se celebra el Día del Niño en Colombia, por eso, la actriz y modelo publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 1,4 millones de seguidores, recordando esa etapa de su vida que no fue tan fácil:

“Las heridas más profundas de mi vida se crearon cuando era niña; esas que menciono una y otra vez en terapia, las que resultan ser la única explicación a las palpitaciones y a la falta de aire en lugares llenos de gente. Aunque mis papás me entregaron lo mejor que tenían y tuve profesores increíbles, no me salvé, porque hubo otros adultos, papás de otros niños, que no supieron comportarse alrededor de ellos, les enseñaron a burlarse de los demás y a hablar mal de otros, a señalar defectos físicos, incluso generando inseguridades en ellos mismos, o simplemente nunca estaban", dijo.

Finalmente, aprovechó el momento para hacer un llamado a los adultos, recordándoles la importancia de educar con conciencia para evitar que sus hijos adopten comportamientos inadecuados.

“En este Día del Niño recuerda la responsabilidad que implica desarrollar tu vida alrededor de un niño, no importa si eres papá o eres maestro, todos somos responsables. Y si yo que no soy mamá ni soy maestra lo tengo tan presente, ¿por qué tu no?”, agregó.

En la descripción del video reforzó su idea, escribiendo: “estar presentes no significa tener todas las respuestas, sino abrazar cada duda, cada momento y cada emoción. Porque cuando un papá o una mamá escucha, sostiene, y acompaña, el niño aprende que el mundo puede ser un lugar seguro. La presencia no se mide en minutos, se mide en amor. Feliz día para el futuro de nuestro país”.

Sus seguidores la felicitaron por su reflexión: “hermoso mensaje y muy real”, “tú eres muy fuerte Laura, te admiro, y eres una persona muy correcta, más personas como tú en el mundo”, “mensaje súper importante”, “un mensaje maravilloso”.