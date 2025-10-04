¿Laura de León y Salomón Bustamante se separaron? Esto le respondió a VEA

Salomón Bustamante y Laura de León comenzaron una relación sentimental hace 10 años. En el 2020 se casaron en una ceremonia civil. Un año más tarde, llegó el matrimonio por la iglesia, celebrado en la catedral de Cartagena.

La actriz y el periodista solían compartir contenido juntos en sus redes sociales. No obstante, hace varios meses dejaron de hacerlo. Esto disparó las alarmas de los cibernautas que están atentos a las acciones de sus celebridades digitales, que muchas veces delatan lo que pasa en sus vidas privadas.

Así comenzaron los rumores sobre una crisis entre la pareja. Imágenes de Salomón en Boyacá y en la celebración de su cumpleaños, sin que Laura apareciera en las mismas o instantáneas de la actriz, junto a su padre sin que si esposo estuviera agudizaron los rumores.

Los mensajes de Salomón en redes que generaron teorías

Sin embargo ni la estelar de novelas como Rojo Carmesí o Leandro Díaz, ni Salomón se han pronunciado al respecto.

La supuesta confirmación de una crisis e inminente separación habría llegado, según algunos medios y páginas de farándula, por un comentario que Salomón hizo en las redes al responderle a un seguidor. Allí le preguntan si es verdad que lo dejaron y él escribió: “Si… ¿Algo más? o ya con el chisme te es suficiente".

Anteriormente otra seguidora le puso: “Qué triste que te hayas dejado con Laura”, a lo que él reaccionó con: “Si, la dejé bañándose, eso me da también tristeza a mí. ¿o te refieres a otra cosa? Si es así, cuéntanos que estamos ansiosos por saber. Un abrazo”.

Hay que mencionar que otros ciudadanos digitales por el contrario, mencionan que la pareja seguiría junta o ya habría superado sus inconvenientes. Se apoyan en las imágenes de Laura, donde se ve entrenando y se ven, al parecer, los tenis de Salomón, mismos que él mostró en caja en otra publicación.

En general, no se sabe a ciencia cierta lo que ocurre con la popular y querida pareja, por lo cual optamos por contactar a Salomón para saber cuál es la realidad.

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre su matrimonio con Laura de León?

El periodista inicialmente mencionó que “no creo que eso sea una noticia” o a alguien le interese saber sobre el tema. Cuando le explicamos que en realidad, si había incertidumbre y deseo de los seguidores por conocer al respecto explicó:

“Yo estoy viviendo mi vida…De corazón te digo no me gusta hablar de mi vida privada…”, indicó al tiempo que mencionó que desde un año atrás había decidido no exponer su vida personal en redes y de ahí su negativa para hablar de cualquier aspecto en ese sentido.

Luego agradeció el haberlo contactado “gracias por llamar, eres la única que ha llamado, pero no te voy a hablar de eso”.

Salomón en ningún momento desmintió o confirmó los rumores y luego mencionó que en especial este viernes 2 de octubre comenzó a recibir mensajes en los cuales le indagan de su vida. “se revolvió todo de nuevo y me desconecté porque es hostigante, la gente no se da cuenta de que aunque a alguien como yo no le importa lo que digan, uno es un ser humano. Estoy mamado del tema”, puntualizó al tiempo que dijo estar tranquilo.

Lo que sí dijo es que no es cierto que pretenda llamar la atención o esté realizando una campaña de marketing con la situación.

Ante estas respuestas del esposo de Laura de León es claro que en realidad, sus mensajes en las redes no se constituyen en una confirmación de su ruptura, como algunos han mencionado, ya que hay que tener en cuenta que Salomón suele contestar algunas comentarios con ironía y sarcasmo y este podría ser el caso.

Por el lado de Laura, tampoco ha tocado el tema. En sus redes sociales sigue subiendo contenido de sus entrenamientos o hábitos de bienestar y en ninguno comparte con Salomón.

