Laura Jaramillo contestó a nuevos ataques de Andrea Valdiri: “La gente no olvida”

Andrea Valdiri y Laura Jaramillo volvieron a protagonizar un nuevo capítulo en su larga historia de desencuentros, luego de que la influenciadora barranquillera reaccionara a unas recientes declaraciones de Jaramillo sobre la posibilidad de enfrentarse en un evento de boxeo. Lo que parecía un comentario ligero terminó avivando una disputa que lleva más de siete años y que vuelve a sacudir las redes sociales.

Durante una transmisión en vivo con el creador de contenido ‘Be’, exconcursante del Desafío, Valdiri habló con ironía sobre los viejos señalamientos que la relacionan con el futbolista Michael Ortega, exesposo de Jaramillo, y lanzó fuertes frases que no tardaron en hacerse virales. “¡No puedo creer que a la moza le haya ido mejor que a la mujer! (…) ¡Yo no revivo muertas!”, dijo, descartando además la posibilidad de subir al ring para enfrentarla.

Tras las palabras de Andrea Valdiri, Laura Jaramillo decidió responder públicamente con un video en el que incluyó un fuerte mensaje.

La respuesta de Laura Jaramillo a Andrea Valdiri

Al inicio de su intervención, la también empresaria aseguró que no piensa quedarse callada y lanzó varios comentarios directos hacia la barranquillera.

“¿En qué momento uno le sale a deber a las mozas? Amor, el título de moza te lo pusiste tú, no te lo puse yo. Esa ya responsabilidad mía no es”, expresó Jaramillo al inicio de su mensaje, en el que aseguró no sentirse ofendida por lo ocurrido en el pasado, sino agradecida: “Fuiste un instrumento en las manos de Dios para quitarme de ese engendro del camino. Me hiciste un favor enorme”.

Con tono directo, Laura Jaramillo también criticó lo que calificó como un acto de “descaro” por parte de Andrea Valdiri al hablar de empoderamiento tras los hechos que las enfrentaron años atrás. “No entiendo en qué momento una moza se empodera tanto que termina tirándole a la que un día fue la esposa”, agregó. Además, recordó que hace una década ‘La Valdiri’ no gozaba de reconocimiento, y advirtió que, gracias a esa polémica, logró convertirse en unas figura de redes sociales.

Por último, Jaramillo insistió en que no busca reabrir viejas heridas, pero que decidió responder porque “ya no es la misma niña de hace diez años”. “Lastimosamente para ti, hoy le están reviviendo el cuento a una mujer que ya no se queda callada (…) De muchas de las cosas que has dicho me convences una vez más de que eres una mitómana”, señaló.