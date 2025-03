Laura Taylor de ‘Nuevo rico, Nuevo pobre’, reveló que batalla con la timidez

La segunda temporada de Nuevo rico, Nuevo pobre ha sido muy comentada por los televidentes y usuarios en redes sociales. La producción de Caracol Televisión es protagonizada por Lina Tejeiro, Variel Sánchez, Laura Barjum y Juan Guilera, quienes interpretan a Rosmery Peláez, Brayan Ferreira, Fernanda Sanmiguel y Andrés Galindo.

Uno de los personajes más queridos es el de Ingrid Peláez, hermana de Rosmery, la protagonista, quien, en la primera temporada fue interpretada por la actriz Diana Neira. En esta oportunidad Laura Taylor tomó su lugar.

En diálogo con Vea, la actriz de 23 años habló de su participación en la telenovela y cómo fue su experiencia. Ingrid es una mujer noble y dulce, pero con una fortaleza heredada de su familia, los Peláez. Su personaje vive un amor imposible por su cuñado, una pasión silenciada que la lleva a tomar decisiones equivocadas. “Fue un reto muy grande porque ya venía de una producción que fue un hit, un éxito, que todo el mundo ama. Ingrid es un ser humano espectacular”, dijo.

¿Cómo comenzó Laura Taylor en la actuación?

Su carrera ha estado marcada por el esfuerzo, la transformación y el autodescubrimiento. Cada personaje que ha interpretado desde que comenzó en el medio artístico, le ha dejado gratos recuerdos. Para Taylor, actuar es más que una profesión; es un viaje de aprendizaje y conexión con la esencia humana.

“Lo más bonito que me ha dejado la actuación es aprendizajes y esa empatía por los personajes, no juzgarlos y entenderlos. Siempre se conectan, y lo que más rescato también es las personas que me deja porque quedo con amistades hermosas, únicas, que sé que puedo contar con ellas”, aseguró.

Desde niña, Laura sintió una fuerte conexión con el cine clásico, en especial con la edad dorada de Hollywood, una influencia que le inculcó su padrastro. Su camino en el mundo del entretenimiento comenzó en el modelaje.

“Siempre veía películas viejas, y me encantaban, pero todo empezó porque yo fui modelo desde pequeña, mucho tiempo, y a los 12 años me meto a clases de actuación porque era muy tímida, entonces no podía hablar en público, frente a las personas, pero frente a la cámara me desenvolvía muy bien, entonces por eso me gustaba mucho el modelaje”, dijo.

“Me cuesta mucho”: aseguró Laura Taylor sobre su timidez

A los 16 años participó en la película Me Llevarás en Ti, lo que marcó el inicio de su carrera cinematográfica en Sudáfrica, una experiencia que amplió su visión del mundo, pese a que, desde siempre, ha luchado contra la timidez:

“Yo no era capaz de tener un carácter muy marcado, me hacían bullying un poco en el colegio las otras niñas por ser tan callada. Me cuesta un poquito entablar conversaciones, prefiero escuchar y de ahí sí genial, pero así que yo vaya y le hable a las personas, no, me cuesta mucho, soy muy en mí, ya he aprendido un poquito a lo largo de los años”.

Pese a que lleva más de cinco años incursionando en el mundo de las cámaras, la la actriz confiesa que aún experimenta una sensación de nerviosismo cada vez que debe enfrentarse a la mirada atenta del público: “Hablar en público me da un poco de pena, las entrevistas me cuestan, me dan nervios, pero igual creo que es parte de mí y las he trabajado, a veces me favorecen”, aseguró para este medio.

¿Cómo fue la experiencia de Laura Taylor viviendo y estudiando en Sudáfrica?

Hasta hace unos años, Laura vivía en Sudáfrica, de donde es la familia de su padre. Sin embargo, cuando fue contactada para participar en Arelys Henao, tuvo que devolverse a Colombia:

“La experiencia fue linda porque yo siempre le hui a Colombia, desde pequeña dije que no quería estar aquí. Estando en Sudáfrica conocí otra cultura, otra familia, otro estilo de vida completamente distinto, otros paisajes, que también amé, aprecio y rescato mucho eso. Mi familia de Sudáfrica es un poco más fría, un poco más distante a mi familia de Colombia que son todos más bullosos, pero el volver me gustó mucho, he aprendido mucho, he visto a Colombia desde otra perspectiva, abrazo, amo Colombia, unió más a mi propia familia, a mis raíces, me está abriendo otras puertas que le agradezco”.

Laura Taylor conoció a su papá biológico a los 11 años

En esta entrevista, la joven artista también se refirió a la relación con su papá biológico, a quien conoció en su preadolescencia. Aunque durante su infancia no pudo compartir con él, y su reencuentro generó muchas expectativas, actualmente tienen una gran relación:

“Ha sido un trabajo de varios años, ha sido un poco complejo, pero bien. Creo que entendí, viví y lo conocí y al conocerlo pude entenderlo, no lo veo desde una posición de ‘no crecí contigo, ya’, sino que entendí su pasado, su forma de ser, lo abrazo y somos muy buenos amigos, la verdad, nos llevamos muy bien, le cuento ciertas cosas, no hablamos muy seguido, pero la comunicación está ahí y es lindo”, contó Taylor.

“Era difícil incluirlo en mi vida, yo hago conexiones muy profundas y muy lindas, pero requiero tiempo, me demoro un poco en agarrar esa esencia, ya cuando tenía 17 conectamos cuando yo fui allá y entendí su mundo, de su vida y su entorno. Yo necesitaba sanar esa relación”, afirmó.