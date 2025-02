Marcela Agudelo sobre su personaje en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’: “me dio susto”

La telenovela colombiana Nuevo rico, nuevo pobre ha atrapado a los televidentes desde su estreno en 2007. Recientemente, Caracol Televisión presentó una nueva versión con nuevos actores como Lina Tejeiro, Juan Manuel Guilera, Variel Sánchez, Laura Barjum, Marcela Agudelo, entre otros. El único actor de la primera temporada que siguió en esta segunda entrega es Jhon Álex Toro, quien, en ese momento, hizo el personaje de Brayan Galindo. Ahora, interpreta a Leonidas Galindo, el papá.

Juan Manuel Guilera y Variel Sánchez, protagonistas de la nueva versión de 'Nuevo rico, nuevo pobre'. Fotografía por: Caracol Televisión

La reconocida actriz colombo-argentina Marcela Agudelo aceptó el reto de interpretar a Antonia de Ferreira, tomando el lugar de María Cecilia Botero, quien interpretó al personaje en la versión original hace 18 años. En una entrevista con la revista Vea, Agudelo compartió detalles sobre su personaje y su trayectoria personal.

“Antonia Manzera de Ferreira es la autora intelectual de todo este rollo, dueña de una empresa de ventas por internet, rica, millonaria, con un hijo muy guapo, inteligente, muy gerente, pero un poquito mala gente. Ella tiene un plan, lo está ejecutando”, dijo.

Así responde Marcela Agudelo a comparaciones con María Cecilia Botero

A pesar del buen recibimiento general de la nueva temporada y su elenco, algunos espectadores expresaron su descontento, insistiendo en que se debió mantener el reparto original. Marcela abordó estas críticas en esta entrevista:

“Yo vi la primera temporada, hace 18 años, la historia es la misma, es un poquito más reducida, es la misma historia contada 20 años después. Yo soy fan de ‘María C’, crecí viéndola, guapísima, excelente actriz, vi obviamente, me dio mucho susto, porque ella hizo un papel un excelente, pero yo también tengo lo mío. Los directores partieron de la base que estamos contando una historia nueva, no estamos recontando algo. Es otra mirada de la misma historia. Hay nuevas cosas, nuevas tecnologías, hace 20 años no estaban las redes sociales, funciona mucho la inteligencia artificial, y hay un elenco espectacular, la historia sigue siendo buenísima, estoy segura que se van a divertir mucho”, afirmó la actriz.

¿Quién es Marcela Agudelo de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’?

La actriz, nacida en Buenos Aires, Argentina, cuenta con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Ha participado en diversas producciones tanto en Colombia como en Argentina, destacándose por su versatilidad y talento interpretativo.

Hizo parte de Fugitivos, La ley del corazón, Tarde lo conocí, La hipocondríaca, Hermanos y hermanas, entre otras producciones, consolidándose como una de las actrices con mayor trayectoria del país.

A los 15 años, llegó a Colombia, país donde encontró el éxito y la fama. “Mis padres vivían en Cali, mi mamá estaba embarazada, a mi papá lo trasladaron a Buenos Aires, allí nací yo. A los 15 años mis padres se separaron y a mi mamá le dio mucho guayabo, ella quería volver a su Cali natal, yo me devolví con ella, me gradué del colegio y ahí en Cali me llamaron para un mediometraje para Carlos Mayolo, y ese fue mi primer trabajo. A los 19 años me llamaron para Visa USA de Lisandro Duque y ahí dije: ‘esto está muy chévere, muy divertido’, yo todavía no tenía claro qué estudiar y dije: ‘siendo actriz puedo ser todas las cosas que yo quiero ser’, desde los 19 estoy trabajando”, contó la actriz.

Comenzar de nuevo representó un desafío, pero con el tiempo logró adaptarse, especialmente porque siente una fuerte conexión con Colombia.

“Fue muy duro, difícil, fue dejar a mis amigos de la infancia y a esa edad, que te cambien tu lugar, tu espacio, es complicado. La cultura colombiana y la argentina son distintas. Acá conseguí amigos maravillosos y Colombia me dio todo lo que soy hoy, me dio mis hijos, mis exesposos, mi carrera, Colombia es mi sangre”, concluyó para esta entrevista.