Leidy Durán, ex de Farid Pineda, desmintió a Ornella Sierra: “Conocías mi hogar”

La controversia entre Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y Leidy Durán, reina de belleza y exesposa del empresario Farid Pineda, volvió a encenderse en redes sociales.

Todo comenzó con las declaraciones de Sierra en el programa Buen Día, Colombia, en el que habló sobre las críticas y señalamientos que recibió tras iniciar una relación sentimental con Pineda, aun cuando él estaba casado con Durán.

¿Qué dijo Ornella Sierra?

En entrevista con el matutino del Canal RCN, la barranquillera rompió el silencio que había mantenido durante meses y relató entre lágrimas lo difícil que resultó enfrentar los cuestionamientos. Según dijo, nunca quiso interferir en la vida familiar del empresario, y que cuando comenzaron a salir él le había manifestado que estaba separado.

“Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía ‘dime la verdad, que si algo yo me alejo’. Nunca quise salir a hablar y desmentir, porque siempre hay quienes dicen ‘qué va, tú sí sabías’”, comentó Ornella Sierra, insistiendo en que desconocía el estado civil de Farid Pineda al inicio de su vínculo.

La también presentadora y psicóloga explicó que el episodio afectó tanto su vida personal como profesional. Además, confesó que perdió contratos de trabajo, que se distanció de su familia y que incluso dejó de visitar a sus padres para evitar especulaciones.

“Me sentía triste y como si me hubieran arrebatado lo que más quería, que es mi trabajo y mi familia”, concluyó Ornella Sierra, quien también advirtió que ha intentado asumir lo vivido como un aprendizaje y concentrarse en sus nuevos proyectos.

La respuesta de Leidy Durán a Ornella Sierra

Las palabras de Ornella no pasaron inadvertidas para Leidy Durán, exesposa de Farid Pineda y madre de su hija, quien decidió pronunciarse a través de Instagram. En un mensaje directo, la mujer cuestionó la versión entregada por la exparticipante de La casa de los famosos y aseguró que ella sí tenía conocimiento de la relación vigente entre ambos cuando comenzó a salir con Pineda.

“Por mi hija fue que callé mucho tiempo mientras te paseaban en Miami. No es hora de hacerte la morronga, cuenta que yo te prestaba ropa para grabar pautas, cuenta que usabas tacones míos que aún tienes publicados en tu perfil”, escribió Leidy Durán, acompañando sus palabras con una fotografía en compañía de su hija.

La exesposa de Farid Pineda también afirmó que Sierra visitó su casa en varias oportunidades y compartió momentos en familia: “Conocías mi hogar, mi casa y comiste en mi mesa, ¿te gustaba mi vida? Nunca te culparé a ti sola”.

En el mismo mensaje, Leidy Durán señaló la existencia de conversaciones privadas en las que Ornella Sierra le enviaba videos criticando a mujeres involucradas en relaciones ajenas. Además, pidió expresamente a la creadora de contenido que dejara de mencionarla: “Déjame en paz, pasa la página y controla a tus cinco fans locas que aún te defienden”.

Con estas declaraciones, el enfrentamiento entre ambas volvió a encender las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes respaldan a Sierra y quienes apoyan la versión de Durán. Hasta el momento, Ornella no ha respondido públicamente a las acusaciones más recientes.