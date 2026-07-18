Leo Messi se pronunció sobre la foto en la que baña a Lamine Yamal bebé: “Es una locura”

El capitán de la Albiceleste, Leo Messi, jugará por tercera ocasión una final de Mundial. Estuvo en Brasil 2018 frente a Alemania, donde esta se coronó campeona. Luego, en Catar 2022, cuando Argentina logró el triunfo y ahora estará frente a España, de nuevo en esta instancia definitiva.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en medio del evento organizado en Nueva York en el Fanatics Fest previo a la final, en el que participó junto a su compañero Emiliano Martínez, al técnico Lionel Scaloni y al seleccionador español Luis De La Fuente y el centrocampista de La Roja Rodri, Messi habló sobre la imagen viral donde se le ve junto a Lamine Yamal, cuando el ahora jugador de España, tenía 9 meses.

En el evento participaron, en calidad de presentadores especiales, el tenista serbio Novak Djokovic, el exjugador inglés Rio Ferdinand, la estrella de la NBA Kevin Durant y la leyenda de la NFL Tom Brady, además del comediante Kevin Hart y el rapero Travis Scott.

“Lo de la foto es una locura”, Leo Messi

Leo Messi fue el más aplaudido por el público y los cánticos hasta llegaron a interrumpir sus declaraciones.

“Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez”, dijo Messi.

“Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también”, expresó Messi sobre la foto que le tomaron 19 años atrás cuando Lamine era solo un bebé.

La imagen fue parte de una calendario de la Unicef, entidad para la cual hoy los dos fungen como embajadores.

Luego se refirió al juego como tal “Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también”, concluyó.

Scaloni, en su intervención, recordó que el fútbol, incluso en un escenario de máxima tensión como una final del Mundial, sigue siendo el juego que hacían en su niñez.

Emiliano Martínez destacó el impacto que el Mundial ganado por Argentina en 2022 ha tenido en su país y manifestó el deseo de volver a vivir esa alegría.

Por su parte, Luis De La Fuente arrancó su intervención subrayando la importancia del respeto recíproco y su confianza en sus jugadores.

“Cuando uno está bien acompañado por buenos futbolistas normalmente se equivoca poco, y eso me da tranquilidad para tomar decisiones en cualquier momento del partido”, dijo.

Su líder en el campo, Rodri, prometió dar batalla en la gran final. “Al final todos vivimos momentos de máxima tensión y creo que lo importante en esas situaciones es estar tranquilos. Mantener la calma, la confianza, es clave en ese tipo de torneos. No hay equipos que no pasen por dificultades durante el torneo y son los momentos en los que hay que estar más unidos. El equipo está preparado para el domingo para dar absolutamente todo”, mencionó.

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