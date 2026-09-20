Lina Tejeiro mostró en video el nacimiento de su hijo y explicó por qué se adelantó

El pasado 16 de septiembre nació Gael, el primer hijo de Lina Tejeiro. Sin embargo, fue hasta la mañana de este domingo 20 de septiembre cuando la actriz confirmó públicamente la llegada del bebé, a través de una fotografía en la que aparece junto a él y un mensaje de bienvenida.

Horas después de dar a conocer la noticia, la intérprete compartió un video en el que recopiló diferentes momentos relacionados con el nacimiento de su hijo. En las imágenes se observan instantes previos a su llegada al hospital, escenas del parto y el momento en que sostuvo al bebé por primera vez en sus brazos.

Lina Tejeiro reveló detalles de la llegada de su hijo Gael

El video estuvo acompañado de una reflexión en la que la llanera de 34 años habló sobre sus expectativas frente al nacimiento de Gael y la manera en que vivió los días de atención médica. En su mensaje, Tejeiro explicó que esperaba que su hijo naciera el 3 de octubre.

Más adelante, explicó que el nacimiento se adelantó respecto a la fecha que tenía prevista y relacionó esa decisión con el cuidado de su salud y la de su hijo. También agradeció a las personas que la acompañaron durante los días que permaneció en la clínica.

“Este año, Dios decidió enseñarme que sus planes son y serán siempre mejores que los míos. Aprendí que podía llevarme el mejor premio sin siquiera estar compitiendo y que, aunque nosotros hagamos planes y creamos tener los tiempos calculados, el tiempo de Dios siempre será perfecto. Se esperaba que Gael naciera el 3 de octubre, pero Dios decidió que septiembre era el momento perfecto. Por mi salud, por la de él y porque, una vez más, sus planes fueron mejores que los míos”. Lina Tejeiro

La también presentadora y empresaria destacó la atención que recibió durante su permanencia en la clínica y agradeció a quienes estuvieron pendientes de su recuperación. En su dedicatoria, reconoció el trabajo de las personas que cuidaron de ella y de su bebé, además del respaldo que recibió por parte de su familia.

Gracias a mi mamá por su amor, sus cuidados y su entrega incondicional. Hoy, más que nunca, te valoro, te amo y te respeto. A mis hermanos también gracias por estar aquí conmigo, llenándome de amor y fuerza durante todo este tiempo y en mi recuperación; y a toda mi familia por ser tan especiales y estar pendientes de nosotros".

Estos fueron algunos de los comentarios que Lina Tejeiro recibió en su publicación.

Mamá de Lina Tejeiro envió mensaje a su nieto recién nacido

La llegada de Gael también estuvo acompañada por un mensaje de Vibiana Tejeiro, madre de la actriz, quien compartió una reflexión sobre el nacimiento de su nieto y el inicio de la maternidad de su hija.

En su publicación, la mujer expresó el orgullo que siente por Lina y destacó la emoción de verla sostener a su hijo en brazos. Sus palabras estuvieron dirigidas tanto a la actriz como a la nueva etapa familiar que comenzó con el nacimiento del bebé.

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“Hija, hoy te veo con tu hijo en brazos y siento que la vida me regaló uno de sus momentos más hermosos: verte convertirte en mamá. Una vez más, me siento orgullosa de ti, de la mujer que eres y de la mamá en la que empezaste a convertirte. Quiero que nunca olvides algo: así como tú estarás siempre para tu hijo, yo seguiré estando siempre para ti”, dijo Viviana a Lina Tejeiro.

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