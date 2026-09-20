Nació el hijo de Lina Tejeiro: la actriz publicó la primera foto junto a Gael

Lina Tejeiro anunció en la mañana de este domingo 20 de septiembre el nacimiento de su primer hijo, Gael. La actriz compartió en redes sociales una fotografía junto al bebé y un mensaje de bienvenida.

La publicación marca un nuevo momento en la vida de la llanera de 34 años, quien documentó, durante los últimos meses, parte de su embarazo y los preparativos para convertirse en madre.

Así anunció Lina Tejeiro el nacimiento de su hijo Gael

La imagen muestra a la actriz sentada en la camilla de un hospital, con gafas oscuras y sosteniendo a su hijo en brazos. El bebé aparece completamente cubierto con una manta, mientras la madre posa junto a él en el que se convierte en el primer registro público tras su nacimiento.

Junto a la fotografía, Lina Tejeiro escribió: “Bienvenido amor de mi vida, Gael”, un mensaje con el que presentó a su hijo y expresó la alegría por su llegada. En la misma publicación, reveló que el pequeño nació el 16 de septiembre de 2026.

La fotografía generó reacciones entre sus seguidores y personas cercanas, quienes expresaron su alegría por la llegada del pequeño Gael. El anuncio también despertó interés entre quienes siguieron de cerca todo el proceso de gestación y conocían algunos de los preparativos que había realizado la intérprete para recibir a su primer hijo.

El nacimiento de Gael ocurre después de un embarazo que Tejeiro decidió compartir de manera progresiva con su comunidad digital. El 30 de abril de 2026, la protagonista de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ confirmó públicamente que esperaba un bebé mediante una publicación en Instagram, en la que habló sobre el significado de convertirse en madre.

“A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí”. Lina Tejeiro

Así, durante meses, la actriz mantuvo informados a sus seguidores mediante fotografías, videos y conversaciones en las que abordó diferentes aspectos de esta etapa. Entre ellos estuvieron los cambios que experimentó durante el embarazo, sus expectativas frente al parto y las decisiones que comenzó a tomar para recibir a su primogénito.

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¿Quién es el papá del hijo de Lina Tejeiro?

Uno de los asuntos que generó curiosidad durante el embarazo fue la situación sentimental de la actriz. En julio, la protagonista de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ confirmó que asumiría la maternidad como madre soltera, aunque aclaró que contaba con el respaldo de su familia y de algunas personas cercanas.

Teniendo en cuenta el anuncio, las dudas y la curiosidad sobre la identidad del padre del hijo de Lina Tejeiro surgieron de inmediato. Sin embargo, por ahora no se conocen datos sobre este hombre.

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En conversación con sus seguidores de Instagram, la actriz también compartió algunos de sus deseos frente al nacimiento de Gael. Allí explicó que prefería un parto natural, aunque reconoció que la decisión dependería de las condiciones médicas y de la evolución del proceso. Además, contó que continuaba realizando actividad física como parte de su preparación para la llegada del bebé.

Otro de los asuntos que abordó durante el embarazo fue la exposición de su hijo en redes sociales. En una conversación con el video pódcast de la presentadora Laura Tobón, Lina Tejeiro reconoció que todavía no tenía completamente definida la manera en que mostraría a su hijo, debido a su propia experiencia con la fama y a su preocupación por los comentarios que pudiera recibir el menor.

Esta fue una de las publicaciones que Lina Tejeiro compartió durante su embarazo. Foto: Instagram

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