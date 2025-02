Lina Tejeiro reveló uno de sus secretos mejor guardados del Día de San Valentín

Lina Tejeiro sorprendió recientemente al compartir uno de sus secretos mejor guardados sobre el Día de San Valentín. En una entrevista con Vea, la protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre abrió las puertas de su intimidad y reveló un dato que nadie conocía hasta ahora.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre el Día de San Valentín?

En medio del lanzamiento de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, realizado a inicios de febrero, hablamos con la actriz llanera y le preguntamos por su experiencia en esta fecha dedicada a celebrar el amor en pareja. Fue entonces cuando reveló que, a pesar de sus pasadas relaciones, nunca ha celebrado el Día de San Valentín como se debe y las razones las dejó en claro.

“No he tenido novios tan detallistas ¡Oye, no! No he tenido un San Valentín en el que yo diga: ‘¡Wow!' (...) Además, llevo dos años soltera, así que no he tenido tampoco un regalazo", expresó inicialmente.

En contraste, Lina Tejeiro advirtió que ella sí suele ser muy detallista y no escatima en gastos a la hora de comprarle obsequios a su pareja.

“Yo soy muy detallista; demasiado, diría yo. Cuando estaba muy enamorada, hace muchos años, regalé un súper reloj... pero terminé perdiendo el tiempo”, agregó entre risas.

El peor cumpleaños de Lina Tejeiro

En su charla con Vea, la también empresaria y figura de redes sociales recordó que uno de los peores momentos que ha pasado en pareja fue, irónicamente, durante la celebración de uno de sus cumpleaños.

Te puede interesar: Lina Tejeiro expuso el motivo por el que estuvo a punto de rechazar su protagónico en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

“No llevó regalo y llegó súper desarreglado, ni siquiera se puso una camisa, llegó con una camiseta manga sisa ¿Puedes creerlo? Mi familia toda elegante y él nada qué ver", comentó Tejeiro sobre este día que calificó como “para el olvido”.