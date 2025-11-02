Linda Palma reveló difícil momento cuando quiso dejar a su esposo: “Me veía muy mal”

En el 2008, Linda Palma reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que, al principio, le costó reconocer y aceptar. El momento más complicado del proceso fue en 2016, cuando enfrentó una grave recaída que la mantuvo alejada de la televisión por un tiempo.

En su camino, enfrentó momentos de frustración y miedo, llegando a sentirse como una carga para su familia. Tuvo que aprender de nuevo a caminar, a controlar el equilibrio y la motricidad. Pero gracias a las terapias físicas, el apoyo médico y el amor incondicional de su esposo, el presentador Diego Pulecio y de toda su familia, logró salir adelante. No solo regresó a la pantalla, sino que se convirtió en una voz de esperanza para quienes enfrentan la misma enfermedad.

A través de sus redes sociales y entrevistas, comparte mensajes de fe y fortaleza, recordando que “sí se puede estar bien” y que cada pequeño avance merece ser celebrado.

Linda Palma Fotografía por: Instagram @lindapalma

¿Qué pasó con Linda Palma?

En una profunda conversación en el podcast Charlas Divinas by Mafe García, la presentadora de Show Caracol reveló algunos detalles de su lucha contra esa enfermedad:

“Eso es lo que me he cargado desde que Dios me dio ese milagro, yo soy un milagro y se lo digo a la gente. Incluso, a los que no conozco les digo que yo soy un milagro de la vida porque yo no debería estar caminando. Yo no debería haber llegado hoy manejando y haberme estacionado porque no tenía reflejos de nada”, dijo.

Reconoció que un mensaje de Dios hizo cambiar sus pensamientos y su actitud frente a la enfermedad. “Yo no debería estar haciendo tantas cosas y Dios me dijo: ‘Linda, te voy a dar la oportunidad de volver, pero mira cómo vas a impactar ahora’, entonces todos los días yo me levanto, le agradezco a Dios por darme una nueva oportunidad para ser una versión mejorada de Linda Palma. Seguramente, tengo que mejorar cosas en mí y superarme en muchas cosas, pero todos los días soy consciente de eso y agradezco infinitamente por tener esa oportunidad”, contó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Linda Palma quiso terminar con Diego Pulecio

En medio de su enfermedad, la comunicadora se sentía frustrada porque no podía realizar sus actividades por ella misma, sino que para todo le tocaba pedir ayuda. A raíz de eso, le pidió a su Diego Pulecio, quien en ese momento era su novio, que no siguieran su relación: “Cuando yo ya me veía muy mal, acostada en la cama, sin ser capaz de hacer muchas cosas, pues le decía a él ‘no tiene sentido que sigas conmigo. Tú eres un hombre joven, digamos que estás saludable, tienes una vida por delante, ¿para qué te vas a quedar conmigo si soy una carga?’ Suena horrible, perdón, una palabra horrible", recordó.

Sin embargo, Pulecio no aceptó y, por el contrario, la apoyó con más fuerza. “Me dijo ‘no, no la he luchado todavía. Toca seguirla luchando, yo voy estar aquí para apoyarte, nada de eso’. Él nunca se pone bravo conmigo, la verdad es súper relajado, pero se ponía ya como serio y me decía cómo ‘no, ya no más‘“. Afortunadamente, con terapia y tratamientos Palma logró recuperarse.