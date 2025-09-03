¿Por qué Linda Palma no está en Noticias Caracol? Esta es la razón de su ausencia

Linda Palma es una de las presentadoras más queridas del entretenimiento en Colombia. Desde hace casi diez años es una de las conductoras de Show Caracol de Noticias Caracol, aunque años antes había trabajado en Gol Caracol y en Día a Día donde fue corresponsal de variedades en Barranquilla.

¿Qué pasó con Linda Palma?

En los últimos días, la presentadora ha estado ausente de la sección del noticiero. Los televidentes y usuarios en redes sociales se han venido preguntando los motivos. “Haces falta”, “¿por qué no estás en el noticiero?”, “te extrañamos”, son algunos de los comentarios que han dejado.

En las últimas horas, la barranquillera posteó una serie de imágenes donde muestra sus vacaciones en Curazao. “La mejor manera de estrenar nuevo pasaporte: disfrutando el mar @isla_de_curacao 🇨🇼🐠🪸 Estos días fueron inolvidables gozando el @curacaonorthseajazz 🎷🎸🎶, recorriendo un destino que no conocía y me asombró por su belleza y el amor y amabilidad de su gente. Días de COLOR, nuevos amigos,buena música y de vencer algunos miedos☺️🛵 Gracias Dios".

En las imágenes aparece junto su esposo Diego Pulecio y unos amigos. Además, mostró algunos de los lugares más visitados de la isla y, especialmente, se observa disfrutando del mar.

En sus historias también publicó videos disfrutando de un concierto de Ricky Martin en esa isla. Por ahora, se desconoce cuándo retoma su trabajo. Sus amigos y seguidores han comentado sus fotos: “Merecido descanso”, “linda por fuera y por dentro”, “Me alegra verte muy bien”, “te mereces lo mejor del mundo”, “disfruta mucho el paseo”, “qué alegría verte sonreír”, “qué buen paseo, belleza natural”, “eres súper bella, sencillamente hermosa”.

¿Por qué Linda Palma no ha sido mamá?

La presentadora lleva 15 años de relación con Diego Pulecio, integrante de Don Tetto; sin embargo, no han tenido hijos. En una oportunidad, un usuario le preguntó si ha contemplado convertirse en madre, a lo que ella le contestó: “No, mi esposo y yo no hemos pensado en tener hijos por ahora”.

En el 2023 también se refirió a través de redes sociales a ese tema, aclarando que no era por temas de salud, teniendo en cuenta que ha padecido esclerosis múltiple: “No tiene nada que ver con salud... Es por el tema del tiempo. Vivimos solos Diego y yo. Independientemente si es perro, gato o un bebé, es una responsabilidad grande y obviamente eso implica tiempo. Por ahora estamos bien, gracias a Dios”.