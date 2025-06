Llane recordó tragedia en la que perdió a su papá: “Fueron años oscuros”

El cantante colombiano Llane, exintegrante de Piso 21, sorprendió a sus seguidores este 8 de junio al compartir una historia profundamente personal en sus redes sociales. A propósito del atentado que sufrió el político Miguel Uribe en Bogotá, el artista publicó un mensaje en el que relató el asesinato de su padre hace más de dos décadas, y reflexionó sobre la violencia que ha marcado a Colombia durante años.

¿Qué pasó con el papá de Llane?

A través de una sentida historia publicada en su cuenta de Instagram, el cantante paisa compartió uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el asesinato de su padre a manos de un sicario hace 23 años, después de haber sido secuestrado por la guerrilla seis meses antes.

“Fueron años oscuros, marcados por el miedo, por la violencia y por una profunda sensación de injusticia”, escribió por medio de una historia que compartió en su cuenta de Instagram. Con estas palabras, Llane no solo abrió una ventana a su pasado personal, sino que también ofreció una mirada íntima sobre lo que ha significado crecer en un país atravesado por la violencia.

Aunque el pronunciamiento del cantante se dio luego del atentado que sufrió el político Miguel Uribe el pasado 7 de junio en Bogotá, el enfoque de su mensaje va más allá del hecho puntual. Lo que Juan David Castaño (nombre real del cantante) plantea es una preocupación de fondo: el temor de que Colombia esté retrocediendo hacia tiempos que muchos creían superados.

“Con el tiempo, algo empezó a cambiar. Colombia comenzó a despertar. Empezamos a sentir que tal vez otro futuro era posible”, escribió, recordando cómo, en medio del dolor, empezó a surgir la esperanza de una sociedad distinta, más justa y libre.

Llane, conocido por éxitos como Más de ti y Presente, ha mantenido una imagen pública enfocada en la música y el arte, por lo que este tipo de mensajes no son comunes en sus redes sociales. Sin embargo, esta vez decidió romper el silencio para expresar una inquietud profunda sobre el rumbo que está tomando el país: “Ese pasado que tanto nos costó dejar atrás, vuelve a tocarnos la puerta”.

La publicación concluyó con unas palabras que, por muchos de sus seguidores y amigos, fueron recibidas como un llamado a la conciencia colectiva: “Un país donde los hijos no tuvieran que enterrar a sus padres por pensar diferente. Donde no hubiera que vivir con miedo a decir lo que se piensa (...) Colombianos, hoy más que nunca debemos estar unidos. No importa de qué partido eres o por quién votas, esto es una lucha por la vida”.