Llegada de Westcol a la cárcel La Picota causó opiniones divididas en redes sociales

En horas recientes, a través de redes sociales, circularon videos en los que se veía a Westcol siendo escoltado por autoridades, atravesando pasillos custodiados y e ingresando a un centro de reclusión. Las imágenes, difundidas por el propio creador de contenido, generaron una reacción inmediata entre sus seguidores.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y dieron lugar a distintas interpretaciones sobre lo que estaba ocurriendo, teniendo en cuenta que, por momentos, la escena parecía sacada de un operativo oficial más que de un contenido digital.

¿Por qué estaba Westcol en La Picota?

El streamer realizó una transmisión en vivo desde este centro penitenciario, uno de los más importantes del país, en una actividad que contó con la presencia y supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Lejos de tratarse de una captura real, la escena que desató la confusión hacía parte de la narrativa del contenido. El ingreso bajo custodia fue presentado como un recurso visual para sumergir a la audiencia en una experiencia que simulaba el traslado de un detenido, marcando desde el inicio el tono del en vivo.

Durante la transmisión, Westcol recorrió distintas áreas del centro penitenciario, interactuó con personas privadas de la libertad y participó en algunas dinámicas cotidianas dentro del lugar. Todo esto fue emitido en tiempo real, manteniendo la lógica de sus contenidos recientes: llevar al espectador a escenarios poco habituales.

Este nuevo formato no aparece de forma aislada. Llega apenas días después de su comentada conversación con el presidente Gustavo Petro, un stream que ya había marcado un punto de quiebre en su tipo de contenido al trasladar su transmisión a un espacio institucional como la Casa de Nariño.

Lo que empieza a evidenciarse es un giro en la narrativa de sus en vivos. Westcol ha pasado de realizar transmisiones desde espacios controlados a ingresar en escenarios con carga simbólica y acceso restringido, como la sede del Gobierno y ahora un centro penitenciario.

De acuerdo con el creador de contenido— cuyo nombre real es Luis Villa—, más allá del impacto inmediato en redes, su estrategia plantea un cambio en la forma en que se construye el contenido digital en vivo: no solo se trata de conversar o reaccionar, sino de intervenir espacios reales y convertirlos en experiencias inmersivas para la audiencia.

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