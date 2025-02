“Llegó mi San Valentín adelantado”: Jessica Cediel cumplió un gran sueño en USA

Jessica Cediel inició su carrera en medios de comunicación, inicialmente como modelo. Luego, debutó como presentadora, labor que lleva desempeñando más de 20 años.

A lo largo de su carrera ha hecho parte de programas como Bravíssimo, Muy buenos días, Nuestra semana, nuestra tele, Yo me llamo, La vuelta al mundo en 80 risas, entre otros.

En 2014, Jessica se mudó a Miami para integrarse al equipo de Univisión, participando en programas como El Gordo y la Flaca y Sal y Pimienta. También ha hecho parte de Telemundo en Exatlón Estados Unidos, Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Hoy Día Bailamos.

Además de su faceta como presentadora, también ha incursionado en la actuación, en telenovelas como Hasta que la plata nos separe, Betty en NY, Los graduados, Vuelve a mí, y en películas como Todas para uno, Condorito: la película, donde prestó su voz al personaje de Yayita, No me echen ese muerto y más.

Jéssica Cediel cuando fue presentadora de 'La Descarga', de Caracol TV. Fotografía por: Leo Sánchez

Jessica Cediel recibió su pasaporte americano

Después de 10 años viviendo en Estados Unidos, la presentadora contó, hace unos días, que ya le habían dado su ciudadanía. La también modelo no pudo ocultar su felicidad, resaltando sus esfuerzos durante todo este tiempo y agradeciéndole al país que le ha brindado tantas oportunidades en los últimos años.

En las últimas horas, Jessica hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 10 millones de seguidores. Allí, aseguró que recibió su regalo de San Valentín adelantado, refiriéndose, no precisamente a una pareja sentimental, sino a su pasaporte americano, luego que hace unas semanas le fuera asignada su nacionalidad.

“Me llegó mi San Valentín por adelantado. 13-02-2025. Las puertas que Dios abre en tu vida, el enemigo jamás podrá cerrar. Toy ‘emochional’”, escribió en la descripción del post.

Allí, aparece en un video mostrando su pasaporte y afirmando: “Estoy en shock, en este momento estoy muy feliz, muy agradecida, tengo en mis manos lo que les he estado compartiendo tanto, lo logré y lo logré sola, gracias a Dios, gracias a mi talento, a Univisión que me trajo a este país, me cambió la vida hace 10 años, gracias a este país porque me ha abierto tantas puertas, tantas oportunidades, se siente muy bonito, estoy súper emocional y, como siempre, lo quería compartir con todos ustedes que me han acompañado en este proceso”.

En el mismo, clip, agregó: “no es fácil, no se imaginan todo lo que pasan varios individuos en el mundo por llegar a cumplir sus sueños, a hacerlos realidad, y este es uno de muchos de los que tenemos las personas que somos inmigrantes y que llegamos a este país a trabajar con todo el amor del mundo, bajo la ley, obviamente sin olvidar nuestra tierra y nuestras raíces, así que estoy muy contenta”.

Sus seguidores le han dejado mensajes de felicitación por el logro obtenido: “me alegro que lo hagas solita y triunfes en otros países donde no te critiquen hasta por respirar”, “bendición de Dios”, “me alegro mucho, que sigan las bendiciones”, “felicitaciones, te lo mereces”.