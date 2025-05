Lorena Altamirano tuvo emotivo reencuentro con su novio, el Flaco Solórzano. Video

El pasado domingo, Fernando Solórzano, conocido como el “Flaco” Solórzano, fue eliminado de La casa de los famosos. El actor se enfrentó en la placa de nominación a Altafulla, Emiro Navarro, La Jesuu y Mateo Varela.

El artista se convirtió en uno de los favoritos del público. A lo largo de la competencia se destacó por el contenido que realizó, especialmente con Melissa Gate, con quien creó el personaje de “Boris y Soberbia”.

Novia de Fernando Solórzano le dio la bienvenida

Lorena Altamirano, novia del actor, estuvo atenta a su participación en el reality de convivencia. De hecho, fue la protagonista de varias conversaciones dentro de la casa.

En las últimas horas, la también actriz y reina de belleza publicó un video mostrando cómo fue su reencuentro con el actor. “4 Meses sin ti. Negrito estar lejos de ti estos cuatro meses no fue fácil, pero me reafirmó que contigo es con quien quiero todo en mi vida. Me haces feliz, me haces sentir tranquila, amada y completa. Te amo”, escribió.

En el video se aprecia el emotivo momento en que el actor entra a su apartamento, donde lo esperaba Lorena. Al encontrarse, ambos se funden en un largo y sentido abrazo. “Ya lo tengo, ya es mío”, exclamó emocionada la modelo.

Después del reencuentro, ella le entregó varios obsequios que había preparado con anticipación: flores, un peluche y chocolates. El actor no ocultó su alegría al volver a ver a su novia.

Lorena también posteó otro video contándole a sus seguidores algunos detalles del reencuentro: “yo acá feliz, con cara de pastel, porque ya obviamente estoy con el ‘negrito’. Mi primera mañana despertando con él, fue demasiado hermoso, es una sensación muy rara porque es dejar a tu pareja durante cuatro meses sin tener contacto, es como volver a empezar. Salió como un lorito mojado a hablar, a contarme de todo. Ahí vamos en este proceso del reencuentro que la verdad fue demasiado lindo. Ese abrazo fue algo muy hermoso, de una conexión entre los dos, de extrañarnos tanto”.

Los seguidores de ambos les han dejado múltiples mensajes: “tan bellos”, “admiración para los dos”, “ese sentimiento de extrañar se notó”, “qué pareja más linda”, “es un amor muy bonito y sincero”, “lindo reencuentro”.

Fernando Solórzano volvió a las redes sociales

Hace pocas horas, el actor volvió a tomar el control de sus redes sociales. En Instagram publicó un video expresando su gratitud por el apoyo que le brindaron: “ya en la libertad, qué duro, 16 semanas sin verme en una pantalla de un celular, siempre me veo más flaquito, fueron 12 kilos que bajé en ‘La casa de los famosos’. Estoy comenzando a adaptarme”.