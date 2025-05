Fernando Solórzano reveló si su salida de LCDLF fue planeada: “no podía un día más”

Queda menos de un mes para que La casa de los famosos llegue a su fin. Tras la salida de Fernando “El Flaco” Solórzano, quedan en competencia solamente siete participantes: Altafulla, La Toxi Costeña, Mateo Varela, Camilo Trujillo, La Jesuu, Emiro Navarro y Melissa Gate.

El reciente eliminado, recordado por su papel de Braulio Bermúdez en Las muñecas de la mafia, dialogó con Vea sobre su paso por el reality de convivencia de RCN, donde permaneció por 116 semanas.

“Es una experiencia tenaz, intensa, que nadie que está allá se imagina cómo es. Yo no me fui al programa de una forma alocada, yo me fui programado a que iba a enfrentarme conmigo mismo, iba a enfrentar unos miedos que yo tengo y ahí iban a estar presente todos los días, desde que entré comenzaron. Para mí era un sufrimiento voluntario y eso fue una cosa positiva, porque estaba ahí, comenzando a conocer, a cotejar cosas dentro de mí”, aseguró el actor de 61 años.

¿Qué miedos enfrentó Fernando Solórzano en ‘La casa de los famosos’?

El actor se destacó durante toda su participación en el programa, por su educación y tranquilidad. Pocas veces se le vio discutiendo con algo, ni siquiera cuando Yina Calderón arremetió en su contra, tildándolo incluso de “cínico”. Sin embargo, Solórzano ingresó al reality con una serie de temores con lo que tuvo que convivir.

“No los logré vencer, pero sí los tuve al frente todo el tiempo y es un miedo que tengo yo de confrontar. Soy muy malo para eso y aquí tenía que hacerlo todos los días. Cada miércoles nominación, los domingos posicionamiento, y eso lo hice durante 16 semanas, todos los miércoles y todos los domingos. Yo estaba haciendo algo que no me gustaba, que no quería. A otras personas les gusta pelear, a mí no, a mí me produce una cosa angustiosa y eso fue lo que yo vine a ver en mí, por eso acepté ese reto, más allá del espectáculo, más allá de la frivolidad, más allá del entretenimiento, yo vine a hacer una cosa conmigo mismo”.

Pese a que ese tipo de actividades iban en contra de su forma de ser, con el paso de las semanas el actor fue entendiendo el propósito del reality: “si tú entiendes que en este juego todo te tiene que resbalar, ya ganas, cuando eso trascienda y comienzan a salir personalidades de juegos, va a ser otra cosa. Si tú entras en el juego, para el público comienza a ser atractivo, pero no es fácil, porque ahí tú ego tiene que comenzar a callarse”, afirmó.

¿El contrato de Fernando Solórzano se acabó y por eso salió de LCDLF?

Dos semanas antes de su salida, en redes sociales se comenzó a rumorar que su salida estaba cerca, ya que había firmado contrato hasta cierta fecha porque, supuestamente, tenía que comenzar a grabar otro proyecto.

Para despejar la duda, le preguntamos directamente al actor, quien aprovechó este espacio para desmentir esa información: “no, para nada. Yo no sé por qué se leyó eso, de pronto, porque en algún momento del juego yo estaba muy angustiado y sentía que éramos muchos personajes y eso no se terminaba, entonces yo fui y le dije a ‘El Jefe’ que yo no tenía problema en durar 17 o 18 semanas, pero que me dijera cuánto exactamente iba a durar eso. Yo estoy diseñado en mi cabeza para cierto tiempo. Siento que ya la había dado toda, estaba con la lengua afuera, si no me sacaban ya, iba a sufrir como un berraco. 5 días pueden ser la eternidad, yo el sábado no pude dormir pensando. Sentía un malestar fuertísimo, no podía un día más y creo que mi juego fue en ese sentido exacto y perfecto, 116 semanas me las disfruté, un día más hubiera sido muy duro”, aclaró.

“Flaco” Solórzano bajó 12 kilos

Una de las consecuencias de su paso por La casa de los famosos fue que, debido a la falta de comida, como lo aseguró Norma Nivia, el actor se bajó de peso: “no es que me las invente. Me siento flaco en los zapatos, me quedan grandes. Lo más positivo de La casa de los famosos, fue haber bajado 12 kg y sentir mi cuerpo bien, delgado, poder subir y dar escaleras tranquilamente, tener más dinámica física, eso pagó todo. Nunca lo hubiera podido lograr en mi vida cotidiana”.

Ahora, Fernando se prepara para comenzar nuevamente su vida real: “hay un proyecto con Alerta, con Juan Ricardo Lozano. Él me contó 3 historias personales de él. Lo que más quiero es comenzar a escribir cantidad de historias. Es una obra de teatro perfecta, humor negro, comedia. Con La Liendra y con todos los secuaces hablamos de un proyecto que queremos sacar, una serie que se va a transmitir por Internet, donde todos vamos a actuar”.