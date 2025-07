Los Menéndez están a un paso de quedar libres por posible anulación de su condena

La noche del 20 de agosto de 1989, el matrimonio conformado por José Menéndez, un empresario del mundo del disco, y la exreina de belleza Mary Louise “Kitty” Menéndez,se sentó en el salón de su mansión de Beverly Hills a ver la película ‘La espía que me amó’, de James Bond. Estaban comiendo un postre de arándanos cuando fueron baleados con escopeta.

José recibió cuatro disparos, uno de ellos, desde cerca, en la parte de atrás de su cabeza. Kitty, nueve, en la cara y la cabeza. Aunque en la llamada al 911, horas después, sus hijos Lyle y Erik Menéndez, de 21 y 18 años respectivamente, indicaron que los hallaron sin vida tras regresar a casa del cine, luego se supo que los jóvenes habrían acabado con la existencia de sus padres.

En principio, los herederos, que recibieron como herencia cerca de 14 millones de dólares, aseguraron que se trataría de un crimen de mafia, sin embargo, su extraño comportamiento, además de las costosas compras que hicieron y los viajes de lujo que realizaron, hicieron que la investigación se centrara en ellos y derivara en su arresto. Erik, el menor no soportó la presión y habló del crimen con su psicólogo, quien se lo contó a la policía.

Tras un primer juicio donde el jurado no se puso de acuerdo y se declaró nulo, en un segundo, que anunció su veredicto el 18 de abril de 1996, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.Llevan 36 años tras las rejas.

¿Netflix volvió la esperanza a los Menéndez?

Desde que fueron sentenciados, la historia de los parricidas ha sido expuesta en diversos formatos audiovisuales. Series, películas para televisión y documentales.

Por su parte, sus abogados han interpuesto diversos recursos y apelaciones para lograr un nuevo juicio, pues consideran que no se hizo justicia. Hay que mencionar que, en el primer proceso se expuso que, durante años, los hermanos habían sido abusados sexualmente por su padre y que su madre estaría al tanto de la situación. Así mismo, Lyle y Erik coincidieron en que temían por sus vidas, pues José los había amenazado si hablaban sobre la situación, el abuso. Los hermanos se sinceraron entre ellos y fue entonces cuando fraguaron el plan. Así mismo, familiares de los Menéndez también declararon a favor de los jóvenes haciendo duros señalamientos sobre el mal carácter de José Menéndez y lo estricto y abusivo que podía ser con sus hijos.

En el segundo juicio, el juez Stanley Weisberg prohibió a la defensa incluir las acusaciones de abuso y nadie habló de violación. El argumento del dinero mostró a unos hermanos ambiciosos que actuaron por codicia.

Todos los recursos de apelación habían sido infructuosos hasta el 2024, cuando se estrenó ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik’, de Netflix. Aunque a los hermanos Menéndez les disgustó profundamente y así lo expresaron desde el presidio, ahora parece estarse cumpliendo el pronóstico de Ryan Murphy, productor y creador de la serie, quien, poco después de su estreno dijo que la misma los beneficiaría, incluso hasta poder lograr la libertad.

El producto audiovisual planteó claramente que Erik y Lyle fueron abusados por José y su madre, que lo sabía, no los defendió. También dejó en pantalla que ellos temían por sus vidas y creían que sus padres los matarían.

Así, el estreno de la plataforma los volvió a poner en los titulares. Esto sumado a la presión de miles de cibernautas, y el apoyo de la familia de los prisioneros, todos exigen que los Menéndez tengan otra oportunidad y se tenga en cuenta que fueron víctimas de abuso sexual. El caso ha dado pasos gigantes que podrían ponerlos en libertad en cuestión de semanas.

Los Menéndez fueron re- sentenciados en mayo pasado

Los abogados de Erik y Lyle han luchado para que no terminen sus vidas en la cárcel. Aunque la esperanza para los Menéndez sufrió un revés a finales del año pasado, cuando George Gascón, fiscal de Los Ángeles, quien apoyaba una re-sentencia, no resultó elegido., y Nathan Hochman, quien asumió el cargo, no estaba de acuerdo con disminuir la cadena perpetua a los parricidas, pero poco a poco su panorama se ha ido esclareciendo.

En mayo pasado, y luego de meses de estudio, el juez Michael Jesic anunció la re- sentencia de los Menéndez: la pena de cadena perpetua cambió por una de 50 años con opción de libertad condicional. Así, los hermanos quedaron aptos para ser evaluados por un comité que establecerá su fecha de libertad. Inicialmente se dijo que dicha audiencia sería el 13 de junio, pero luego se estableció que será el 22 de agosto.

Mientras la junta analiza esa posibilidad, este 7 de julio los Menéndez recibieron una buena nueva: William Ryan, juez del Tribunal Superior, dictaminó que la Fiscalía de Distrito debe dar explicaciones sobre por qué no fueron tenidas en cuenta dos pruebas que respaldan que los hermanos fueron abusados sexualmente y que, si hubieran sido expuestas, podrían haber cambiado por completo sus condenas.

La primera es una carta que Erik escribió a su primo, Andy Cano, en 1988, donde le cuenta sobre el abuso sexual por parte de su padre. Según el tribunal, “corrobora el testimonio de Cano y las acusaciones de abuso sexual que los acusados presentaron en el juicio”. La otra prueba es el testimonio de Roy Roselló, ex integrante de Menudo, agrupación representada por RCA Records, compañía donde José Menéndez se desempeñaba como ejecutivo. El artista aseguró que cuando era adolescente fue drogado y violado por el padre de Erik y Lyle.

Con este nuevo panorama, si la Fiscalía no entrega las explicaciones del caso, este 7 de agosto los Menéndez podrían quedar en libertad, ya que la condena sería nula.

‘Monstruos’, la serie de Netflix nominada a los Emmy

Erik y Lyle Menéndez rechazaron ‘Monstruos, la historia de Lyle y Erik Menéndez’, la serie de Netflix que abordó los hechos alrededor de la muerte de sus padres, José y Kitty Menéndez. Los parricidas se manifestaron desde la cárcel de San Diego y argumentaron que la historia de la producción no correspondía a lo que en realidad había sucedido.

La apuesta, además de convertirse en una de las más vistas en la plataforma de streaming, ahora tiene cuatro nominaciones al premio Emmy.

Aspira a Mejor Miniserie, a Mejor Actor Principal en una Miniserie o Película para Televisión por el personaje de Cooper Koch, quien interpretó a Erik. Javier Bardem también está entre los aspirantes en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión, por el rol de José, el padre abusador. Por su parte, Chloë Sevigny, quien encarnó a Kitty Menéndez, está nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

