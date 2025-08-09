Luis Alfonso confirma los artistas invitados a su concierto en Bogotá

La carrera artística de Luis Alfonso sigue en ascenso. El artista de 31 años, autor de temas como Contentoso y Chismofilia, está a punto de cumplir un gran sueño en su vida personal y profesional.

¿Cuándo es el concierto de Luis Alfonso en El Campín?

Hace unos días, anunció que el próximo 4 de octubre llegará al Estadio Nemesio El Campín en Bogotá. No solo será un concierto, sus fanáticos podrán disfrutar, durante siete horas consecutivas, de una experiencia con ‘La Cantina Más Contentosa: El Festival’, con música, actividades interactivas y populares entre ellas canchas de tejo y toro mecánico.

¿Cuáles son los artistas invitados al concierto de Luis Alfonso en El Campín?

Luis Alfonso quiere rendirle un homenaje a una ciudad que no solo le abrió las puertas, sino que también ha sido testigo de su crecimiento profesional. De acuerdo con información dada por su equipo de trabajo, el show contará con una pantalla de más de 70 metros de largo, inflables, entre otras sorpresas para sus seguidores.

El estadio contará con un espacio especial para que los niños desde los siete años puedan asistir con sus familiares y disfrutar de la celebración de la cultura popular colombiana.

Junto a ‘El Señorazo’, también estarán otros artistas como Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez, Jhon Álex Castaño, entre otros invitados sorpresa. Así lo confirmó el artista, quien cantó entre transeúntes en el centro de Bogotá como parte de la promoción de su concierto en El Campín.

Precios de las boletas para el concierto de Luis Alfonso en El Campín

Norte Baja: $120.000 + servicio

Norte Alta (Zona menores): $150.000 + servicio

Norte Alta: $180.000 + servicio

Oriental Alta: $200.000 + servicio

Occidental Alta: $200.000 + servicio

Gramilla VIP: $300.000 + servicio

Oriental Baja: $320.000 + servicio

Occidental Baja: $320.000 + servicio

Palcos Plata* (10 personas): $4.500.000 + servicio

Palcos Oro* (10 personas): $5.500.000 + servicio

Palcos Diamante* (10 personas): $6.500.000 + servicio

Palcos VIP* (10 personas): $7.500.000 + servicio

A través de sus redes sociales, el artista expresó su emoción por el concierto: “Yo no soy de escribir mucha cosa por aquí, pero hoy lo amerita porque les anuncio LA GIRA DEL FESTIVAL MÁS CONTENTOSO POR COLOMBIA. Aquí está un montañero loco que se atrevió a soñar y no quedarse quieto. Llevamos meses trabajando en un show que es único porque les vamos a dar una experiencia a la altura que ustedes se merecen. Prepárense para lo que se viene y de la mano de Dios vamos a llenar el Estadio El Campín en Bogotá y las plazas de toros en Medellín, Cali, Bucaramanga”.