Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Luis Alfonso en Bogotá: a qué hora empieza, a qué hora termina, invitados y más

Este sábado 4 de octubre ‘El Señorazo’ llega al estadio El Campín con ‘El festival más contentoso 2025’. Detalles.

Por Redacción Vea
03 de octubre de 2025
Este sábado 4 de octubre ‘El Señorazo’ llega al estadio El Campín con ‘El festival más contentoso 2025’. Detalles. 
Fotografía por: Gustavo Torrijos

Después de varios días de rumores con respecto a la realización del concierto de Luis Alfonso en Bogotá, se confirmó que la Secretaría Distrital de Gobierno ya dio el aval para que el artista de 31 años desarrolle su presentación, pues cuenta con todos los requisitos legales y técnicos establecidos por la normatividad vigente.

Luis Alfonso dio un parte de tranquilidad para sus seguidores que aun tenían dudas sobre la realización del concierto: “Bueno, bueno, mi gente hermosa, llegó el permiso. Vea, para los que no creían en la cantina más contentosa. El 4 de octubre nos vemos en El Campín. Para todos los parceros y mamasitas que me estaban diciendo: ‘Oiga, salga a decir que no se ha cancelado’, les digo oficialmente que no se canceló, vamos con toda con ayuda de mi Diosito”, dijo.

La resolución 1647 de 2025 confirma que el concierto se realizará como se tenía previsto. “Que, en este orden de ideas, la Dirección Jurídica en uso de sus facultades legales y reglamentarias y conforme a los conceptos emitidos por las entidades descritas, una vez acreditados los requisitos legales, exigidos en la Ley 1493 de 2011, el Decreto Distrital 599 de 2013, modificado por los Decretos Distrital 622 de 2016 y 470 de 2021, y la Resolución 569 del 2014 expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno, encuentra procedente autorizar la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado “EL FESTIVAL MÁS CONTENTOSO LUIS ALFONSO” del 04 al 05 de octubre de 2025”, dice el documento del Distrito.

Vínculos relacionados

Luis Alfonso confirma los artistas invitados a su concierto en Bogotá
Luis Alfonso mostró el talento de su hijo para cantar: “Cómo no sentirme orgulloso”
Concierto Luis Alfonso 2025: ciudades, fechas y más del Festival más contentoso
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Hace unos meses, el cantante expresó su emoción por lo que significa esta gira para su vida: “Aquí está un montañero loco que se atrevió a soñar y no quedarse quieto. Llevamos meses trabajando en un show que es único porque les vamos a dar una experiencia a la altura que ustedes se merecen. Prepárense para lo que se viene y de la mano de Dios vamos a llenar el Estadio El Campín en Bogotá y las plazas de toros en Medellín, Cali, Bucaramanga”, dijo en sus redes sociales.

‘La Cantina Más Contentosa: El Festival’ de Luis Alfonso

Con música, actividades interactivas y populares, entre ellas canchas de tejo y toro mecánico, Luis Alfonso hará que sus fanáticos vivan toda una experiencia previa a su concierto este sábado.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La apertura de puertas para el concierto será a las 3:00 p.m. El show está programado para que comience a las 6:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 5 de octubre.

Invitados para el concierto de Luis Alfonso

A través de sus redes sociales, el intérprete de Chismofilia ha venido compartiendo los nombres de sus amigos y colegas que lo acompañarán en esa noche tan especial.

  • Luis Alberto Posada 
  • Nelson Velásquez 
  • Jhon Alex Castaño 
  • Pipe Bueno 
  • Ciro Quiñonez 
  • Yeison Maje 
  • Hernán Gómez 
Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Luis Alfonso

Concierto de Luis Alfonso

Concierto Luis Alfonso Bogotá

El Campín

Luis Alfonso concierto

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.