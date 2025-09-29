Luis Alfonso en Bogotá: a qué hora empieza, a qué hora termina, invitados y más

Después de varios días de rumores con respecto a la realización del concierto de Luis Alfonso en Bogotá, se confirmó que la Secretaría Distrital de Gobierno ya dio el aval para que el artista de 31 años desarrolle su presentación, pues cuenta con todos los requisitos legales y técnicos establecidos por la normatividad vigente.

Luis Alfonso dio un parte de tranquilidad para sus seguidores que aun tenían dudas sobre la realización del concierto: “Bueno, bueno, mi gente hermosa, llegó el permiso. Vea, para los que no creían en la cantina más contentosa. El 4 de octubre nos vemos en El Campín. Para todos los parceros y mamasitas que me estaban diciendo: ‘Oiga, salga a decir que no se ha cancelado’, les digo oficialmente que no se canceló, vamos con toda con ayuda de mi Diosito”, dijo.

La resolución 1647 de 2025 confirma que el concierto se realizará como se tenía previsto. “Que, en este orden de ideas, la Dirección Jurídica en uso de sus facultades legales y reglamentarias y conforme a los conceptos emitidos por las entidades descritas, una vez acreditados los requisitos legales, exigidos en la Ley 1493 de 2011, el Decreto Distrital 599 de 2013, modificado por los Decretos Distrital 622 de 2016 y 470 de 2021, y la Resolución 569 del 2014 expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno, encuentra procedente autorizar la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado “EL FESTIVAL MÁS CONTENTOSO LUIS ALFONSO” del 04 al 05 de octubre de 2025”, dice el documento del Distrito.

Hace unos meses, el cantante expresó su emoción por lo que significa esta gira para su vida: “Aquí está un montañero loco que se atrevió a soñar y no quedarse quieto. Llevamos meses trabajando en un show que es único porque les vamos a dar una experiencia a la altura que ustedes se merecen. Prepárense para lo que se viene y de la mano de Dios vamos a llenar el Estadio El Campín en Bogotá y las plazas de toros en Medellín, Cali, Bucaramanga”, dijo en sus redes sociales.

‘La Cantina Más Contentosa: El Festival’ de Luis Alfonso

Con música, actividades interactivas y populares, entre ellas canchas de tejo y toro mecánico, Luis Alfonso hará que sus fanáticos vivan toda una experiencia previa a su concierto este sábado.

La apertura de puertas para el concierto será a las 3:00 p.m. El show está programado para que comience a las 6:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 5 de octubre.

Invitados para el concierto de Luis Alfonso

A través de sus redes sociales, el intérprete de Chismofilia ha venido compartiendo los nombres de sus amigos y colegas que lo acompañarán en esa noche tan especial.