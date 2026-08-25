Luis Alfonso estuvo a punto de ser internado por su salud mental: “Me diagnosticaron loco”

El pódcast de la periodista Tatiana Franko ‘Vos podés’ comenzó una serie especial de conversaciones con hombres e inició con una entrevista el reconocido cantante de música popular Luis Alfonso.

El llamado ‘Contentoso’, por uno de sus éxitos, o ‘Señorazo’ se refirió en este espacio a algunos de los momentos más críticos que ha atravesado a lo largo de su vida.

Además de tocar su infancia, que estuvo marcada por el fallecimiento de su padre, la violencia intrafamiliar, la estrechez económica y algunos de los errores de los que ha aprendido, se refirió a un episodio que lo llevó a una crisis de salud mental.

Habló específicamente a la época en que su pequeño hijo tenía algo más de seis meses y sufrió delicados quebrantos de salud, que lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos donde fue intubado. Esta situación llevó al límite al artista que reaccionó inesperadamente.

“Yo tenía la cabeza colapsada”, comenzó diciendo sobre ese capítulo el artista que participó en el evento Voces por Colombia para ayudar a los damnificados del terremoto.

“Ese día yo me acuerdo que dejé las maletas tiradas en el aeropuerto, llegué sin calzoncillos al hospital, cuando llegan y me dicen ‘señor, vamos para que vea al niño’. Entubado. Tenía como cinco o seis meses de nacido. Eso era la cosa más hermosa del mundo”, mencionó sobre su hijo y recordó que no pudo con el impacto de verlo mal de salud. Por esto se desmayó y experimentó una crisis que derivó en que le fueran prohibidas las visitas a su hijo.

“Me dio una crisis de pánico”, Luis Alfonso tras ver a su hijo enfermo

“Me dio una crisis de pánico y de ansiedad”, dijo. La crisis se profundizó a tal punto que lo llevaran a un centro de salud mental en La Ceja, Antioquia.

“Me tenían una pieza en el manicomio para internarme en una pieza de loco del manicomio, de camisa de fuerza (...) Me diagnosticaron loco, loco confirmado”, recordó.

Después de recuperarse sin hospitalizarse en el mencionado lugar, sus familiares le contaron que meses atrás estaba todo listo para autorizar su ingreso y dar inicio al tratamiento.

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