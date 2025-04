Luis Alfonso revela secretos de su nuevo álbum ‘Descriterio’ en exclusiva para ‘Vea’

En días recientes, el cantante Luis Alfonso abrió las puertas de su nuevo estudio musical, ubicado en una exclusiva zona de Medellín, y presentó a Vea su próximo álbum musical. Bajo el título de Descriterio, esta novedosa apuesta la conforman 10 canciones con un estilo que él mismo denomina como “electrocorridos contentosos”.

Todo lo que debes saber sobre ‘Descriterio’, el nuevo álbum de Luis Alfonso

La primera canción de este proyecto que vio la luz fue Stylacho. Se estrenó en todas las plataformas digitales este 3 de abril y en menos de 24 horas logró acumular más de 200.000 reproducciones en distintas plataformas digitales.

“Estamos de inauguración en nuestro santuario musical, en nuestra casa estudio que es como nuestra baticueva, donde estamos lanzando nuestro nuevo tema ‘Stylacho’. Esta canción es apenas una muestra de lo que se viene, que son 10 electrocorridos contentosos que no se pueden perder. Venimos por esa línea con nuevos sabores y novedosas propuestas porque ustedes saben que estamos locos y no podemos dejar de movernos. Así que les traemos algo muy especial para que se lo gocen”, expresó Luis Alfonso a Vea.

“El descriterio es un como una cosa bien desordenada y bien arrebatada. Mejor dicho, es un party así bien loco porque trae una cantidad de canciones que, aunque unas más alegres que otras, traen ese sello contentoso que me caracteriza y que tanto le gusta a la gente”, agregó el músico payanés.

‘Descriterio’ suena a ir en contra de lo establecido, ¿sientes que este álbum rompe con alguna norma de la música popular?

“Rompe con todas las normas que usted se imagine. Como bien se sabe, como artista popular colombiano rompí los esquemas con ‘Chismofilia’ y ahora llegan 10 nuevas canciones por ese estilo para seguir haciendo cambios en el género (...) Desde las letras hasta los ritmos. Todo el proceso y la recocha en el estudio fueron un total descriterio. A pesar de eso, este es un proyecto con mucha dedicación y trabajo que se llevó a cabo con mucha disciplina”, expresó Luis Alfonso.

¿Qué es el descriterio para Luis Alfonso y cómo lo aplica en su vida?

“Para mí el descriterio es una manera de vivir. Yo vivo en descriterio desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo me levanto y ya prendo el bafle para hacer bulla, voy a los gritos y a los brincos, le pego un calvazo o un pellizco a los pelados y los molesto, a la mujer voy y le chupo trompa... Me considero un descriterio, un loco y un ‘stylacho’ de carne y hueso”, concluyó el cantante sobre este proyecto que se estrenará en próximas semanas.

