Luisa Fernanda W recibió reconocimiento por su trayectoria en redes: “es un honor”

Luisa Fernanda W, cuyo nombre real es Luisa Fernanda Cataño Ríos, se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más influyentes de Colombia. Comenzó en redes sociales a principios del 2010, cuando aún era una adolescente, y rápidamente se destacó como una de las primeras mujeres en generar contenido de manera profesional en Instagram en el país. Con el tiempo, ha ampliado su carrera hacia la música, la actuación, los negocios y la comunicación digital, convirtiéndose en una figura clave en el crecimiento de la industria de los influenciadores en Latinoamérica. Además, mantiene una relación con el cantante Pipe Bueno, con quien ha lanzado varios proyectos tanto personales como empresariales.

“Me he tomado la tarea de hacer contenido de buena calidad”: Luisa Fernanda W

El pasado 29 de mayo, la influenciadora de 31 años recibió un reconocimiento en los Premios Heat por su trayectoria en redes sociales. La paisa dialogó con Vea sobre lo que significa para ella ese homenaje:

“Estoy muy feliz. Recibí un reconocimiento que nunca se había dado en Colombia, entonces eso es maravilloso, estoy demasiado orgullosa. Yo creo que Luisa Fernanda W ha sido una creadora de contenido que ha abierto puertas en este país, así para unos sea así y para otros no, la realidad es que sí y con esto yo creo que es una nueva puerta que se abre para toda esta industria digital que sí o sí hace parte de esta nueva era”, dijo.

De igual manera, recordó cómo fueron sus inicios en redes, en una época en la que el término “influencer” aún no era tan popular. En ese momento, Luisa ya estaba marcando tendencias y sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en una nueva industria. Aunque al principio su camino no fue fácil, con el tiempo, su enfoque se transformó en algo más sólido y profesional.

“El camino no ha sido fácil, ha tenido sus piedras, pero con ellas yo he construido un castillo increíble y no me he dejado de nada ni de nadie porque siempre estoy de la mano de Dios. Es un honor que los Premios Heat me hayan dado un reconocimiento por mi trayectoria en redes sociales, son más de 10 años creando contenido, para quienes no conozcan la historia yo empecé hace muchos años siendo una niña en redes sociales y realmente fui la primera mujer creadora de contenido para Instagram en Colombia y de ahí en adelante se desencadenó una nueva industria que hoy día ya es muy grande, vemos demasiados creadores de contenido”.

El reconocimiento llega como resultado de un trabajo constante, disciplinado y en evolución. “Yo me he tomado la tarea de hacer contenido de buena calidad, con propósito, con visión y yo creo que eso se ha visto en el transcurso de estos años, yo he tenido una evolución en todos los aspectos, no me ha dado miedo cambiar mi contenido para bien, entonces haber recibido este reconocimiento para mí fue todo un honor y se lo agradezco a Dios, a mis seguidores, a mi familia”, afirmó.

Su vida en México junto a Pipe Bueno

Junto a Pipe Bueno, su pareja sentimental, y sus dos hijos, Máximo y Domenic, la antioqueña inició una nueva vida en el país manito, no solo para seguir impulsando su carrera en redes, sino también la del cantante de música popular: “ya estamos en México, muy bien, estamos muy felices porque realmente México es un país hermoso que también nos recibe muy bien, pero somos colombianos y aquí Pipe y yo tenemos muchos proyectos, nuestras empresas, entonces creo que simplemente es que vamos a estar mucho en México, pero no vamos a dejar Colombia jamás”.