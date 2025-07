Luisa Fernanda W reveló cómo superó la muerte de Legarda, su exnovio: “fue fuerte”

El 7 de febrero del 2019, el mundo del entretenimiento se vistió de luto con la inesperada muerte de Fabio Legarda, un cantante, compositor e influencer colombiano, quien perdió la vida al ser víctima de una bala perdida en Medellín. El artista era el novio de Luisa Fernanda W a quien había conocido en MasterChef Celebrity, reality en el que ambos fueron participantes.

La creadora de contenido fue fuertemente criticada en redes sociales pues, a los pocos meses de la muerte de su novio, inició un romance con Pipe Bueno. Incluso, en el funeral de Legarda también fue cuestionada pues, aparentemente, tenía una actitud muy tranquila.

En varias oportunidades, la paisa aseguró que el dolor lo llevaba por dentro; sin embargo, los internautas no dejaban de atacarla. Han pasado seis años desde ese momento y, en diálogo con Tatiana Franco para su pódcast Vos Podés, Luisa recordó cómo superó esa oscura etapa de su vida.

Luis Fernanda W y Legarda Fotografía por: INSTAGRAM

Luisa Fernanda W recordó la muerte de Legarda

La paisa, quien actualmente vive en México con Pipe Bueno y sus dos hijos, aseguró que tuvo que buscar ayuda profesional para superar el dolor de la pérdida de su pareja sentimental:

“Yo he sido muy partidaria de que la gente tome terapia. Cuando pasa lo de Fabio, yo de inmediato dije ‘necesito un psicólogo’. Prácticamente, desde el día cero que esto sucedió, dije ‘necesito una persona que me guíe en esto que voy a empezar a vivir’, porque es algo demasiado fuerte, y yo no sé si vaya a poder con todas estas emociones que estoy sintiendo”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque intentaba ser fuerte y así se mostraba ante la sociedad, en el fondo no estaba pasando por un buen momento. “Toda mi vida he sido una mujer muy fuerte, pero también he sido muy ‘todo lo puedo’. Eso es súper contraproducente, peligroso, por eso busqué terapia, porque a mí no me gusta que me vean derrumbada”.

Por esos días, Pipe Bueno llegó a su vida y, sin buscarlo, fue él quien la motivó a salir adelante. “Gracias a Dios Pipe llegó a mi vida. Yo no tenía ni idea de cómo era él, y como que conecté demasiado con la personalidad de él. Creo que ambos de una conectamos cuando nos conocimos. Un día yo no quería salir de la casa. Entonces, en ese momento, llegaba y me llamaba ‘Luisa, arréglate ya porque nos vamos pa’ tal parte’. Entonces él me empezó a motivar, y me mostraba la vida desde otro punto de vista. A veces llegaba y me sacudía, y me decía ‘¿Cómo así? ¡Estás aquí! Ya, tómate este, pasa bueno. Yo de verdad que le agradezco demasiado a Pipe, porque él, pues fue parte de mi alegría en esos momentos. ¿Cómo no me iba a enamorar?”, contó.

Afortunadamente, en medio de las críticas y el dolor, pudo superar la ausencia de su expareja, a quien recuerda con mucho cariño. “Estaba en un bucle terrible porque, por como sucedieron las cosas, para mí fue demasiado fuerte. Te puedo decir que hoy en día, casi siete años después, yo sigo con cositas ahí en la cabeza que a veces las recuerdo y a veces se me arruga demasiado el corazón. Y ahí es cuando yo digo ‘hey, espérate. Tengo que pararme en el presente, en el presente’. Y algo que yo entendí en terapia es a vivir muy presente. Entonces, sí, realmente fue una época muy dura".