A esto se dedica hoy Luz Amparo Álvarez, exjurado de ‘Yo me llamo’: “Es un regalo”

Luz Amparo Álvarez ha conquistado al país con su talento para imitar más de 80 voces de diferentes personalidades nacionales e internacionales. Su carrera, que comenzó en la radio y en la música, tomó un giro definitivo cuando descubrió su don natural para la imitación, convirtiéndose en un referente en esta área del entretenimiento en Colombia.

¿Qué pasó con Luz Amparo Álvarez después de ‘Yo me llamo’?

Durante cuatro años, los colombianos la conocieron como una de las jurados del programa “Yo me llamo”, de Caracol Televisión, donde mostró su experiencia, humor y conocimiento musical. En el 2014, la humorista inició nuevos proyectos que la han mantenido alejada de la pantalla.

“Hace muchísimo vengo haciendo shows y espectáculos. El dato es que ya completé las semanas del seguro”, bromeó la imitadora, quien ahora trabaja haciendo presentaciones y mostrando sus personajes de la mano de Ricardo Prado, su esposo. “Hemos estado muy dedicados a ser empresarios. Con el show viajamos mucho, estamos en el mundo corporativo, en las empresas, eso es en lo que más nos movemos. Amo hacer puestas en escena. Para mí, el escenario es como un afrodisíaco y que la gente se ría, más. Quiero que si la gente se ríe, se vuelva a reír. Pararme en el escenario es un regalo de la vida, un privilegio. Antes de cada show siempre le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de hacer eso que tanto me gusta, de disfrutar tanto, de verle la cara a las personas de todos los públicos, a las familias, eso lo disfruto mucho".

Actualmente, prepara su espectáculo “¡Qué Dios nos Ampare! Una terapia de risa” en el Colegio Gimnasio Moderno: “Vamos a celebrar no solo este mes del amor y la amistad, sino también la risa, la alegría y para disfrutar. Le pusimos ese apellido “Una terapia de risa” porque sentimos que en verdad necesitamos eso, con la situación de cada uno, con el día a día, la risa nos aliviana los momentos”, afirmó.

A pesar de no aparecer con frecuencia en televisión, el cariño del público sigue siendo el mismo: “Agradezco eso porque hace mucho no salgo en televisión, sino solo cuando doy entrevistas, pero la gente en la calle me abraza, me dice cosas muy bonitas, la gente es muy amorosa y de verdad, uno sí necesita mucho que se lo digan y que sean muy cariñosos, eso me llena el alma. Lo disfruto y lo agradezco mucho".

Del canto a la imitación

Aunque muchos la conocen por su talento para la imitación, Luz Amparo confiesa que su sueño inicial era otro: “Jamás me imaginé ser imitadora, yo quería ser cantante, de hecho, tocaba batería y cantaba. Grabé disco en acetato, ese era mi sueño, la música, pero la vida me fue llevando por la radio. Estudié Locución de radio y televisión y Comunicación. En la radio hacía todo lo que soñaba. El humor también me enseñó a vivir de una manera distinta. Todo lo que uno hace le sirve, de todo se aprende. El haber tocado batería, creo que me desarrolló mucho el oído y me ayudó mucho a poder hacer buenas imitaciones".

Hoy, la imitadora maneja más de 80 personajes en sus espectáculos, entre los que se destacan Andrea Echeverry, Amparo Grisales, Martha Lucía Ramírez, Shakira, Ingrid Betancur o Ana Gabriel. No obstante, admite que hay retos: “Siempre, antes del show, me da susto, me pregunto si a la gente le va a gustar. El reto más grande que he tenido que asumir es Adele, no he podido todavía, es una cantante extraordinaria, aunque la preparación ahora sí es más fácil porque ya uno tiene su mecánica, su forma de hacer las cosas, a veces los miro y rápidamente saco la voz y los gestos”.

Luz Amparo Álvarez y Ricardo Prado, su esposo. Fotografía por: Felipe Marino

Gran parte de su éxito como humorista e imitadora lo comparte con su esposo, quien ha sido una pieza clave en la producción de sus espectáculos. “Amparito no puede hacer todo sola, ella necesita a alguien que dirija el espectáculo musical. La he visto crecer cada vez más, es increíble lo que estamos logrando ahora con el show porque con los años, las cosas se van decantando y va quedando lo más divertido. El show es una diversión, cada cinco segundos la gente se ríe. Lo movemos mucho en empresas que quieren llevarle a su gente espectáculos lindos, que sean para todo el mundo, para toda la familia, de humor blanco, de música, entonces nos movemos mucho en eso", dijo el productor musical.

“Al principio, el primer año, pensé que no íbamos a lograr trabajar juntos porque casi nos “matamos”, pero eso fue mientras nos entendíamos. De ahí ha sido muy bonito todo. Hemos tenido una vida linda, un matrimonio muy lindo", agregó Luz Amparo.