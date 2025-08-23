¿Martha Isabel Bolaños vuelve a ‘Betty, la fea’?: “Vengo con un contrato”

Aunque en los últimos años ha estado enfocada en su nueva faceta como DJ de salsa, Martha Isabel Bolaños no ha dejado de ser actriz. La artista caleña, quien se dio a conocer en el mundo de la actuación por su papel de Jenny García, ‘La Pupuchurra’ en Betty, la fea, retoma su trabajo como actriz.

En una anterior entrevista con Vea, había revelado que en el segundo semestre de ese año se mudaría nuevamente a Bogotá para la grabación de un nuevo proyecto televisivo. Desde hace un poco más de una semana se despidió de su ciudad natal para darle la bienvenida a una nueva etapa de su vida.

Martha Isabel Bolaños retoma la actuación. ¿Regresa ‘La Pupuchurra’?

“Yo estaba en Cali relajada, yo mandaba eventualmente mis castings, mis audiciones, pero yo estaba contenta en Cali, con el tema de DJ me está yendo muy bien. Siempre me he considerado actriz y nunca he descartado mi oficio como actriz, pero estaba relajada, no me veía aquí en Bogotá otra vez, dependiendo de un casting o ahí detrás de los canales, estaba tranquila, pero así es la vida, cuando menos lo esperas y estás más relajada que nunca, llega la oportunidad", dijo la actriz en diálogo con Vea.

La actriz regresó a la capital del país porque en dos semanas inicia las grabaciones de un nuevo proyecto. Aunque aseguró que, por ahora, no puede revelar el nombre, hace unos días posteó en su perfil de Instagram una foto expresando su emoción de volver a Bogotá. Lo que llamó la atención fue que puso una imagen promocional de Betty, la fea: La historia continúa y la acompañó con la canción de fondo Se dice de mí, que se volvió un emblema de la telenovela.

La también DJ dejó su vida en Cali para radicarse nuevamente en Bogotá. En entrevista con Vea reveló detalles. Fotografía por: Instagram

“Me vine hace 8 días de Cali, me instalé y este fin de semana fui por mi carro y ya estoy instalada. Extraño mucho mi ciudad, el clima sobre todo porque estaba muy relajada, cerca de mi familia, de mis amigos, Bogotá es mi segunda ciudad, yo viví aquí 25 años, es mi ciudad, me la conozco. Es solamente volverme a acostumbrar al clima, al tráfico y de resto como si no me hubiera ido. Es volver a comenzar, pero ya de una manera diferente, ya no guerreándola, ya vengo con un contrato, es otro momento de mi vida donde me siento tranquila, plena, confiada, como con muchas herramientas para la vida, me siento muy bien en este momento, yo diría que es uno de los mejores momentos de mi vida", dijo.

¿Cómo fue dejar Cali?

“Es un volver a empezar, sobre todo porque la diferencia entre las dos ciudades es grande. Cuando yo llegué a Cali en la pandemia nunca me imaginé que me fuera a quedar, mi idea era pasar la cuarentena y regresarme para México porque ya llevaba 3 años allá, pero Cali me atrapó, se me abrieron las puertas de una forma impresionante, me salió mucho trabajo y me empecé a enamorar nuevamente de mi ciudad y nunca pensé que yo fuera a volver a Cali. Me volví como una embajadora de la música, de la salsa, de la caleñidad, tener a la familia cerca después de tantos años de estar separada, para mí era muy importante".

¿Qué pasará con su faceta de DJ de salsa?

“Como todas las novelas, en diciembre terminamos de grabar, tendría que volver a Cali a un Airbnb, yo vendí el apartamento, entregué todo en Cali, pero para el próximo año hay un proyecto que estamos viendo con mi manager, a ver si se da. Yo tengo una gira como DJ por Europa en marzo y por Estados Unidos a mitad de año. Si se da el proyecto televisivo será el primer semestre, lo que significaría que haría mi gira a mitad de año en Estados Unidos y la gira por Europa se iría para el segundo semestre. Yo tengo el próximo año si Dios lo permite y los planes son como aparentemente van a ser, pues ya casi que programado y listo, sea que haya novela o no haya novela, yo tengo mi gira como DJ.

Aquí en Colombia ya soné y la gente en otros países ya me conoce, ya me espera, entonces ya tengo un poquito más de renombre como DJ y ya estoy lista, me hace mucha ilusión, la verdad me parece una delicia, un regalazo de la vida, no es fácil porque yo no soy muy trasnochadora, pero pues es un mes de trabajo intenso y ya después me relajo", dijo.

Aseguró que se siente feliz de poder ejercer sus dos pasiones al tiempo: “Ahorita puedo dividir mi vida en las dos cosas que más amo hacer. Siempre he sido salsera, bailaba salsa, tocaba mi bongo, pero sin ninguna expectativa. Lo de convertirme en DJ se dio, fue una cosa que fue evidente, Dios me la puso ahí y la aproveché. Antes de empezar a grabar en dos semanas, tengo unos toques muy importantes que exigen de mucha responsabilidad, entonces estoy aprovechando para dejar ensayadísimas las mezclas, los ensayos con los bailarines, el toque en el bongó, porque yo sé que cuando empiece a grabar ya me va a quedar poco tiempo, qué dicha poder dividir mi vida en esas dos cosas. Tengo dos toques que ya están vendidos, uno en Villavicencio y otro en Armenia y aquí en Bogotá de pronto toco fines de semana en cosas relajadas, pero ya los shows grandes tengo esos dos y ya hasta diciembre que en la Feria de Cali también tengo un par de contratos".