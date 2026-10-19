Ma. Mercedes Ruiz, de Buen Día Colombia: así descubrió el cáncer y cómo cambió su vida

Este fin de semana María Mercedes Ruiz, conductora de ‘Buen día Colombia’, publicó un extenso video en sus redes, donde reveló que fue diagnosticada con cáncer de seno. La caucana también mencionó que vivió su proceso de manera privada y decidió compartirlo ahora, consciente de que hay personas pasando por una situación similar y desea enviarles un mensaje positivo y esperanzador.

En diálogo con Vea de El Espectador, a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre de cada año, Ruiz, quien ya está libre de la enfermedad, fue más allá y detalló cómo supo que tenía el mal, lo que ha cambiado en su vida a partir del difícil diagnostico y otros aspectos de su experiencia.

Un chequeo le permitió diagnóstico a tiempo

La exreina comenzó relatando que anualmente y sin falta acude a sus chequeos médicos y fue esa rigurosidad la que le permitió ser diagnosticada a tiempo. Mencionó que en su caso ha padecido de quistes y en el último chequeo hubo una novedad.

“Desde hace tiempo tenía algunos quistes… Uno tiene un inventario de esas bolitas y uno las está controlando y viendo qué cambios hay y en uno de los exámenes de control se descubrió una masita nueva… ubicada más hacia la axila que hacia la mama, no era tan fácil de ubicar, pero gracias al profesionalismo y pericia de los médicos se encontró”, dijo María Mercedes enfatizando en que por ello, ahora hace la que considera una valiosa sugerencia “Siempre revisarse no solo la mama sino también la axila”.

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María Mercedes puntualizó en que en su caso no hubo ningún síntoma o señal de alarma, de ahí que considera el examen fue vital. Tampoco tiene antecedentes familiares relacionados con el cáncer, por lo cual quiso indagar más allá y se sometió a un examen genético. “En ese estudio salió que todo esta ok y es cuando toca entrar a mirar muchas cosas de estilo vida saludable, de alimentación balanceada, de ejercicio”.

La presentadora menciona que en esa revisión recordó algunas prácticas y admitió: “en algún momento usé cámaras de bronceo, fumé, estuve expuesta a la radiación, porque soy odontóloga. En realidad, uno no se atreve a atribuirle a una cosa la enfermedad, pero hay que revisar qué temas medioambientales contribuyen”.

El momento más complejo para ella en todo el proceso fue justamente cuando le dan el diagnóstico. No obstante, las enseñanzas con lo ocurrido han sido muchas, incluso la percepción del mal. “Antes pensaba que el cáncer era sinónimo de muerte, pero hoy sé que tiene demasiadas variables y un montón posibilidades. El cáncer es ahora sinónimo de esperanza y de nuevas oportunidades”.

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Menos dulce, menos embutidos y más ejercicio

Dentro de los cambios que le trajo el haber padecido el mal, la conductora resalta que tomó decisiones claras. “Incrementé el ejercicio, le bajé un montón al consumo de dulces, de chocolates, de embutidos que sé, no le hacen bien a mi salud”.

Esto acompañado con otras decisiones: “Bajarle a tantas revoluciones, respirar con calma. Reírme mas amargarme menos, ser más pausada sin tanto afán. Más amor menos estrés”.

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Finalmente puntualizó en su recomendación para lograr un diagnóstico temprano. “Hay que darse el regalo de ir chequeo médico,. Presta atención a los signos de alerta; un lunar que cambia de tamaño, un dolor persistente, una gastritis habitual. El cuerpo habla, hay que escucharlo y cuando no, hay que ayudarlo yendo a los chequeos, que como en mi caso, un chequeo médico oportuno me salva la vida”.

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