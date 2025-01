Mack Roesch, exnovio de Jessica Cediel, reveló qué pasó con su vida

La semana pasada, el nombre de Mack Roesch fue protagonista de algunos titulares en medios de comunicación y redes sociales, luego que algunos de sus seguidores notaran que algo le pasada.

Desde hace varias semanas, el deportista, quien fue pareja de Jessica Cediel, ha mostrado en su cuenta de Instagram que está viviendo en una casa, aparentemente abandonada en Puerto Rico, y que él mismo está acondicionando. Sin embargo, lo que también llamó la atención es que su físico luce diferente. Ahora, se ve más delgado y según dicen los internautas, un poco “desorientado”. Incluso, en una de sus publicaciones, se mostró vulnerable, llorando, pidiendo ayuda.

¿Qué le pasó a Mack Roesch?

El deportista fue invitado al programa La mesa caliente de Telemundo, donde concedió una entrevista a través de una videollamada. En esa conversación, reveló que está enfocado en arreglar su casa, que, según había contado anteriormente, compró, pero no resultó lo que pensaba, mientras estuvo con una novia de Puerto Rico.

“Mi corazón está muy bien, me encanta la isla de El Encanto, nombre de Puerto Rico. Yo aquí en mi techo. Mi casa es grande, es nueva. Estoy soltero ahora y enfocado en mis cosas aquí, con mucho trabajo aquí en mi casa. Yo compré mi casa con problemas, pero es muy verde alrededor y es más grande de lo que pensaba, pero ahora tiene mucho trabajo para mí”, reveló.

Aunque su conversación no fue tan fluida con las presentadoras del programa, pues su español no es el mejor, el deportista se mostró sonriente. Una de las preguntas que también le hicieron durante la entrevista estuvo relacionada con Jessica Cediel y lo que ocurrió con ella luego de terminar su compromiso que se convirtió en un escándalo. “Sin contacto con mis exnovias ahora, es mejor para mí enfocarme en mi corazón, en mi casa y en mis cosas”, agregó.

Finalmente, reveló la razón por la que perdió un diente. “Hay una pizzería cerca a mi casa, estaba trabajando, siendo feliz, y comiendo mi pizza y se me cayó”. A través de su cuenta de Instagram, Mack ha pedido ayuda con algún dentista en Puerto Rico para que le ponga su diente, pero, al parecer, no ha sido posible.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Seguidores de Mack Roesch piden ayuda por él

La mencionada entrevista fue breve. Seguidores del deportista criticaron el programa a sus presentadoras por, supuestamente, no ayudarlo con su situación: “Qué feo que lo contacten para hablar estupideces en vez de ayudarlo”, “él necesita ayuda”, “si lo ayudaran, él podría vivir mejor”, “ayúdenlo ahora que lo entrevistaron”, “él necesita es ayuda para construir y restaurar su hogar”, “en verdad él no está bien, necesita ayuda”, “se ve muy mal, no era nada de lo que era”.