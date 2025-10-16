Mamá de ‘Baby Demoni’ habló por primera vez sobre la muerte de su hija ¿Qué dijo?

La muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, más conocida como Baby Demoni, sigue generando conmoción en redes sociales. La joven, de 24 años y madre de una niña de seis, falleció en días recientes en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.

Después de varios días de silencio, su madre publicó un video en el que pidió justicia y relató momentos dolorosos tras la pérdida de su hija. Entre lágrimas, pidió a las autoridades “agilizar las investigaciones” y que “la muerte de mi hija no se quede impune”.

“Ella presentía que algo malo podía pasar”: mamá de ‘Baby Demoni’

Desde los primeros minutos de su mensaje, la madre de la influenciadora hizo un llamado a la justicia y habló conmovida sobre la personalidad y la vida de María Alejandra. “Ella era buena. Las personas que la conocimos sabemos la calidad de persona que era, su alegría, su risa. Yo le decía: ‘Ay Aleja, deja de hacerme pasar vergüenzas’, porque ella era tan auténtica... era fiel a su esencia”, recordó.

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones fue cuando aseguró que su hija habría sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, el cantante Miguel López, conocido artísticamente como SamorOne. “Él me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó. Y yo le decía: ‘Mami, ¿por qué permite eso?’”, contó la mujer, quien también dijo que su hija “era manipulada” y que, aunque en ocasiones intentó separarse, “siempre terminaba volviendo con él”.

La madre de Baby Demoni también mencionó que María Alejandra le había expresado sentirse envidiada por su pareja. “Ella me decía: ‘Es que está envidioso, mamá, porque a mí sí me va bien’. Yo también sentía que se le veía la rabia y la envidia. Una como mamá presiente esas cosas”, relató.

En otro momento, narró entre lágrimas la noche en que acompañó a su hija en la clínica: “Fue la peor noche de mi vida. Estarle hablando al oído y pedirle que no se fuera. Le salía una lágrima y yo se la limpiaba. Yo le decía: ‘Quédate, no te vayas, no le hagas esto a tu niña’. Pero Dios no me escuchó”.

La mujer, visiblemente afectada, expresó que desde entonces “los días empezaron a ser grises” y que siente que perdió a su mejor amiga. “Ella era mi vida, mi amor. Me la arrebataste, Miguel López. Me la quitaste”, dijo con voz entrecortada.

En la parte final del video, la mujer insistió en su llamado a las autoridades y pidió que el caso no quede impune: “Yo sé que esto es un proceso y que hay cosas que no se pueden decir, pero la muerte de mi hija no puede quedar así. Ella presentía que podía pasar algo malo. Ese desgraciado la tenía manipulada, todo le controlaba, su teléfono y hasta sus cuentas”.

La madre de la joven concluyó su mensaje dirigiéndose directamente a SamorOne: “Miguel López, se va a hacer justicia. Usted lo sabe. Usted y yo hablamos el día que mi hija falleció, y le dije: si no hay justicia terrenal, va a haber justicia divina”.

Por ahora, las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte de Baby Demoni, mientras familiares y seguidores de la influenciadora piden que se esclarezcan los hechos y se haga justicia de ser necesario.

