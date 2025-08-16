Mamá de Camilo Cifuentes reveló datos del influencer y opinó de su labor en las calles

El influenciador Camilo Cifuentes, reconocido por sus videos en los que ayuda a personas en condición de vulnerabilidad en las calles de Manizales (y otras ciudades), participó recientemente en una entrevista junto a su mamá, Paula Jurado. Allí, la mujer habló por primera vez sobre su hijo y reveló cómo lo ha visto crecer hasta convertirse en un referente digital.

En la conversación, ambos compartieron anécdotas sobre la infancia de Camilo y el papel que hoy cumple la familia en su contenido, teniendo en cuenta que hacen parte del mismo equipo de trabajo.

Mamá de Camilo Cifuentes recordó la infancia del influenciador

Paula Jurado recordó que desde niño su hijo se destacó por su buen comportamiento y los valores que le inculcaron en casa. “Siempre fue un niño muy amable, muy querido. En el colegio los profesores me decían que era un caballero, nunca fue un niño de problemas, siempre atento y respetuoso”, expresó.

Precisamente, según la mamá de Camilo Cifuentes, ese carácter fue la base para que hoy, a través de las redes sociales, su hijo comparta mensajes positivos y ayudas a quienes más lo necesitan.

“Me siento demasiado orgullosa de Camilo Cifuentes, porque saber que él está haciendo este tipo de contenido, que es tan bonito, es algo muy mágico”, agregó.

Camilo Cifuentes tiene novia y un hermano mellizo

Durante la charla, Camilo reveló que detrás de sus videos hay un grupo cercano que lo acompaña en cada proyecto: “En mi equipo somos cuatro personas: mi mamá, mi hermano, mi novia y yo”. Fue entonces cuando su mamá tomó de nuevo la palabra y confirmó que esa dinámica, justamente, es la que ha fortalecido la unión familiar.

“Nos la llevamos bien, nos entendemos, todos aportamos consejos. El hermano de Camilo ha sido un apoyo muy grande”, explicó Paula Jurado.

En la conversación con Pódcast Telecafé también hubo espacio para hablar del papel de la pareja del influenciador manizaleño, a quien Paula no dudó en elogiar. “Mi nuera también ha sido un apoyo grande. Ella es un amor. Se siente el cariño con el que se hacen las cosas. Yo adoro a mi nuera porque ella ha sido un gran apoyo para mi hijo”.

Por su parte, Camilo Cifuentes destacó que su hermano mellizo es “la mano derecha” en todo lo que hace. “Él y yo conectamos muy bien, uno necesita ideas, mirar qué se va a hacer y cómo hacerlo, y cada vez mejorar, porque queremos que el contenido sea gigante”, concluyó.