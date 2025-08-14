¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Influenciador Camilo Cifuentes enfrenta delicada situación: “Me da un poco de ira”

El creador de contenido, a quien muchos recuerdan por su frase “yo afán no tengo”, envió una alerta a sus millones de seguidores.

Por Redacción Vea
14 de agosto de 2025
Camilo Cifuentes, influenciador oriundo de Manizales, se ha ganado el cariño de miles de personas en redes sociales por sus videos en los que ayuda, de forma anónima, a vendedores ambulantes, habitantes de calle y pequeños emprendedores. Sin mostrar su rostro, compra productos, regala comida o incluso entrega sumas de dinero para aliviar el día a día de quienes más lo necesitan.

Su estilo discreto y la frase “yo afán no tengo” lo convirtieron en un referente de contenido con propósito. Sin embargo, en los últimos días encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que enfrenta un problema que podría poner en riesgo la confianza que tantos han depositado en él.

¿Qué le pasó al influenciador Camilo Cifuentes?

Durante una entrevista en Telecafé, el creador de contenido contó que varias personas están utilizando su nombre y su contenido para estafar a otros. Según explicó, desconocidos descargan sus videos y los comparten desde cuentas falsas para pedir dinero, asegurando que se trata de él.

“Es muy complicado porque las personas quieren lucrarse. Roban el contenido, piden dinero y no les importa decir que son Camilo Cifuentes… da un poquito de ira y de tristeza porque yo lo hago sin lucrarme ni buscar nada a cambio”, expresó inicialmente.

El influenciador manizaleño señaló que esta suplantación se presenta con frecuencia en Facebook y que, aunque intenta reportar y eliminar las cuentas falsas, cada vez surgen más perfiles fraudulentos. “Es una pelea todos los días”, agregó, haciendo un llamado a que sus seguidores no caigan en engaños.

Camilo Cifuentes aclaró que su decisión de mantener el anonimato obedece a un principio personal: que las verdaderas protagonistas de sus publicaciones sean las personas que reciben la ayuda. “Yo no quiero darme a relucir, no quiero que me conozcan ni generar fama. Los protagonistas son las personas”, explicó.

¿Quién es Camilo Cifuentes?

El influenciador, de 28 años, estudia Tecnología en Ingeniería Industrial en el Sena y comenzó en redes sociales hace tres años. Inicialmente publicaba videos de humor, pero la oportunidad de ayudar y generar un cambio lo llevó a orientar su contenido hacia la labor social. Uno de los momentos que marcó su trayectoria fue cuando una joven le envió 200 mil pesos para continuar con su misión, gesto que usó para apoyar a dos personas y que se volvió viral.

Ante la situación actual, Camilo Cifuentes dejó un mensaje a quienes se apropian de su material para engañar: “Esos videos son para inspirar y para motivar a normalizar, ayudar y que ellos también lo hagan. Que ayudar no cuesta, es fácil y no solo necesita dinero”.

