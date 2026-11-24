Tal y como se reveló hacer algunos meses, la relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W atravesó una crisis que estuvo cerca de ponerle fin a su historia de amor. En medio de las dificultades que enfrentaba el cantante, la creadora de contenido tomó una decisión que involucró a sus dos hijos y que contó con el respaldo de alguien inesperado: su propia suegra.

Sin embargo, fue en días recientes que se dio a conocer la postura de Martha Lucía Bueno, madre del artista, quien estuvo de acuerdo con que la creadora de contenido abandonara la vivienda familiar junto a Máximo y Dómenic. Así lo contó durante una entrevista con el programa ‘Se dice de mí‘, de Caracol Televisión, en la que habló sobre uno de los episodios más difíciles que vivió su hijo.

Su postura llamó la atención porque, lejos de intentar que la pareja permaneciera unida a cualquier costo, consideró que lo más conveniente era que Luisa Fernanda W se alejara mientras Pipe Bueno enfrentaba sus problemas.

¿Qué contó la mamá de Pipe Bueno?

Martha Lucía recordó que conoció de cerca las dificultades que atravesaba su hijo y comprendió las razones por las que Luisa decidió marcharse. Por eso, cuando la creadora de contenido tomó la determinación de salir de la casa con los niños, no intentó convencerla de que se quedara.

"Yo ese día apoyé a Luisa y le dije: ‘Sí, váyase, váyase'", recordó la madre del cantante.

También relató que tuvo que presenciar la reacción de Pipe Bueno cuando despertó y se dio cuenta de que su pareja y sus hijos ya no estaban en la vivienda. "Y me tocó ver ese despertar de él vuelto nada. Preguntó: ‘¿dónde está Luisa y en dónde están mis hijos?’ Y yo: ‘Pipe, no están'", contó.

La situación representó un momento de confrontación para el cantante de música popular, quien tuvo que asumir las consecuencias de sus comportamientos y entender que su familia no podía continuar viviendo en medio de esas circunstancias.

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La crisis que puso en riesgo la relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

La decisión de la influenciadora estuvo relacionada con los problemas de consumo de sustancias psicoactivas que enfrentó el padre de sus hijos. La antioqueña habló anteriormente sobre este episodio y explicó que descubrir lo que ocurría con su pareja fue especialmente difícil.

Según el relato de Luisa Fernanda W, inicialmente Pipe Bueno negó la situación. Sin embargo, ella decidió hablar con él y plantearle que necesitaba buscar ayuda para superar sus dificultades.

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La pareja también atravesó un momento complicado después de la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026. Luisa contó que, tras una recaída de Pipe, tomó la decisión de salir de la vivienda con sus hijos y hospedarse en un hotel.

Aunque la situación generó una fuerte crisis familiar, la pareja continuó su relación y meses después se casaron.

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