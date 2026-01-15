Mamá de Yeison Jiménez reveló por qué se sintió incómoda durante el homenaje a su hijo

A 17 días de la muerte de Yeison Jiménez, su madre, Luz Mery Galeano, habló por primera vez con un medio de comunicación. La entrevista se dio en el programa ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, espacio en el que abordó distintos aspectos relacionados con el fallecimiento del cantante y el proceso de duelo que atraviesa desde entonces.

Durante la conversación, Galeano también se refirió al homenaje que se le rindió a su hijo en el Movistar Arena de Bogotá. Allí reconoció que, pese a tratarse de un acto conmemorativo, hubo situaciones que la hicieron sentir incómoda.

¿Qué dijo la mamá de Yeison Jiménez sobre el homenaje en el Movistar Arena?

Según relató Luz Mery Galeano, la primera parte del homenaje fue positiva y estuvo marcada por el respeto del público. “Fue espectacular. La gente llegó muy lúcida, con amor, cariño y respeto. Eso se sintió”, afirmó durante la entrevista.

No obstante, con el paso de las horas el ambiente cambió y la experiencia dejó de ser grata para la familia del cantante. De acuerdo con su testimonio, la segunda jornada del evento se desbordó y terminó siendo “incómoda”.

“Nosotros queríamos que toda la gente pudiera estar con su ídolo y por eso les brindamos ese espacio. Sin embargo, hubo personas que llegaron con bafles, se embriagaron afuera y adentro; mejor dicho, la última jornada fue un caos total”, explicó.

La situación generó tal molestia en la mamá de Yeison Jiménez que, según contó, llegó a considerar hacer un llamado público al respeto durante el desarrollo del homenaje. “En un momento pensé en decirles: ‘Dejen de consumir alcohol, que esto no es una fiesta’. Pero en una situación así uno no sabe qué hacer”, concluyó Luz Mery Galeano en su charla con ‘Día a Día’.

Cabe recordar que, tal como lo mencionó la madre de Yeison Jiménez, la segunda jornada del homenaje en el Movistar Arena estuvo marcada por alteraciones al orden público protagonizadas por algunos seguidores que no lograron ingresar al recinto. Días después, además, el equipo del fallecido artista informó que, mientras adelantaban labores logísticas relacionadas con el evento, fueron víctimas de un robo al interior de su propio vehículo.

