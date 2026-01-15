Equipo de Yeison Jiménez fue víctima de robo durante el homenaje en el Movistar Arena

El pasado miércoles se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá un homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez, quien murió el 10 de enero en un trágico accidente aéreo. Familiares, amigos, colegas de la industria y miles de seguidores se congregaron para despedir al artista y rendir tributo a su legado musical.

Sin embargo, en medio de la jornada se presentó una situación que ha generado molestia y críticas entre el público y el entorno del cantante. El equipo de trabajo del fallecido intérprete fue víctima de un hurto mientras se desarrollaban las actividades logísticas del homenaje, hecho que fue confirmado posteriormente a través de un comunicado oficial.

Así robaron al equipo de Yeison Jiménez en el homenaje póstumo

De acuerdo con la información difundida, el robo ocurrió mientras el bus del artista se encontraba parqueado a las afueras del Movistar Arena, durante el proceso de descargue de los suministros musicales necesarios para el evento. En ese momento, personas ajenas al equipo aprovecharon la situación para sustraer un elemento clave del montaje técnico.

“El elemento hurtado corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500”, se lee en el comunicado, en el cual se precisa que se trata de un dispositivo fundamental para la operación de los conciertos, ya que es el encargado de controlar las entradas y salidas de los instrumentos, así como los sistemas de reproducción. La pérdida de este equipo representa no solo un perjuicio económico, sino también una afectación directa a la logística de futuros compromisos musicales.

Ante lo ocurrido, el equipo de Yeison Jiménez hizo un llamado respetuoso a la comunidad para estar alerta y colaborar con cualquier información que permita la recuperación del dispositivo. “Cualquier información que pueda contribuir a la recuperación de este equipo” puede ser reportada de manera directa, indicaron, facilitando un número de contacto para este fin.

Asimismo, se confirmó que la Policía Nacional ya asumió el caso y adelanta las investigaciones correspondientes. Según el comunicado, el presunto responsable estaría siendo identificado mediante las cámaras de seguridad del lugar, material que ya se encuentra en revisión por parte de las autoridades.

Finalmente, los colaboradores del artista agradecieron el apoyo recibido y reiteraron que cualquier información oficial relacionada con este hecho será comunicada únicamente por los canales autorizados.

