Manelyk González confesó que interrumpió un embarazo antes de ‘Acapulco Shore’

El nombre de Manelyk González fue tendencia hace unas semanas en Colombia tras su intercambio con Melissa Gate en La casa de los famosos. La mexicana llegó a Bogotá, y la paisa a la edición All Star donde estuvieron una semana. Luego, cada una regresó a su casa. Ambas participantes cultivaron buenas amistades con sus compañeros.

¿Qué le pasó a Manelyk González de ‘La casa de los famosos All Star’?

Manelyk es considerada una estrella de los reality shows. Ha hecho parte de Acapulco Shore, Super Shore, Resistiré, La casa de los famosos, entre otros. En una conversación con algunos de sus compañeros de La casa de los famosos All Star, la también actriz grandes revelaciones sobre su vida personal.

Ella es Manelyk González, quien fue habitante temporal de 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Telemundo

Confesó cómo fueron sus inicios en la televisión. En el momento que estaba en el auge de su carrera interrumpió un embarazo para que, según ella, no cambiara sus planes profesionales. “Cuando empecé a ser famosa, exitosa, quedé embarazada y tomé la decisión de no tener a este bebé porque me iba a arruinar la vida, me iba a arruinar la carrera, estaba empezando”, contó.

Aseguró que no sabe si fue la mejor decisión: “no sé si pude haber tomado la decisión contraria, pero sí es algo que me hubiera gustado pensarlo un poquito más”, agregó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Además, en su infancia vivió un momento difícil que la marcó para toda la vida, del cual no había hablado antes: “no es un capítulo cerrado, este capítulo lo estoy abriendo ahora mismo. vHay una etapa muy difícil en mi vida que yo intenté olvidar. Cuando era niña hubo un intento de abuso sexual. En ese momento yo no entendía qué era lo que estaba pasando, entonces fue algo que yo me callé y con el paso del tiempo lo fui olvidando, cosa después mucho peor. Alguien viene y me dice: ‘Oye Mane, tú cuando estabas chiquita, ¿no te pasó esto?, intentaron esto, en casa de tal, tal persona’. Cuando recordé este suceso fue como que se me cayó toda mi máscara, se me cayó toda mi barrera, se me cayó toda esa Manelyk que no le pasaba nada, se me cayó mi mundo. Y era algo que yo no había hablado con nadie. De ahí se me vino ansiedad, depresión. Estaba muy mal”, relató la influenciadora.