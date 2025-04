Así reaccionó Melissa Gate de LCDLF a su intercambio con Manelyk: “en shock”

El reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia es tendencia. Comenzó con la presencia de Alerta en el estudio. Allí observó las reacciones de sus compañeros a su eliminación. “Qué chévere volverlos a ver, quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas a Laura por mi comportamiento... Me siento orgulloso de poder estar en ambos equipos al mismo tiempo, eso me llena de satisfacción”, dijo el humorista.

Melissa Gate se va de ‘La casa de los famosos Colombia’

Luego de eso, Marcelo Cezán y Carla Giraldo se conectaron con los habitantes de la casa para anunciar el intercambio de Melissa Gate con La casa de los famosos All Star. “Chicos, en esta casa siempre pasan cosas y siempre se los hemos advertido desde el día uno. Estar aquí adentro no es fácil”, dijo la actriz de Me llaman Lolita.

Por su parte, el también presentador de Bravíssimo, agregó: “en La casa de los famosos cualquier cosa puede pasar. Así que, a poner el pecho, a aguantar el chaparrón y escuchar este mensaje”.

Los presentadores le dieron paso a ‘El Jefe’, quien, finalmente, le comunicó la noticia a Melissa: “atención famosos, he tenido que tomar decisiones. Melissa, necesito que abandones mi casa en este momento. Tus compañeros te harán llegar sus pertenencias”.

La influencer quedó sorprendida y sin palabras. Asimismo, los demás famosos de la casa. Una vez más, ‘El Jefe’, insistió: “Melissa, sal de la casa. Sal inmediatamente”.

Algunos le preguntaban a Melissa qué había ocurrido, pero ella estaba igual de sorprendida: “si yo supiera”, dijo.

‘La Jefa’ de ‘La casa de los famosos All Star’ habló con Melissa

Una vez Melissa se encontró con Marcelo y Carla, la conectaron directamente con La casa de los famosos All Star. ‘La Jefe’ le brindó unas palabras de bienvenida: “Melissa, buenas noches, ¿cómo estás?. Soy ‘La Jefa’ de La casa de los famosos All Star. Quiero invitarte a pasar unos días en mi casa. Esta es tu oportunidad de brillar. Llegó el momento que vengas lo hagas en Estados Unidos. Te esperamos mañana".

Melissa se mostró emocionada con la noticia: “te vas como invitada a La casa de los famosos All Star. Es por unos días, es temporal, no es para siempre. Tú vas a seguir jugando”, le dijo Carla.

Así se entera Melissa Gate que se va de intercambio a #LCDLFAllStars pic.twitter.com/Hgd4BlD2Mk — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 8, 2025

Las redes sociales “explotaron” con comenarios al respecto: "Pero se vio quienes si se vieron afectados, Norma ni se inmutó, las chicas fuego se vieron afectadas. Y me gustó la felicidad de Melissa", “esperaba todo menos la reacción de Yina, quedé en shock”, “me dio pesar cómo Emiro le decía a Melissa que mañana cumplía años, él hasta le había dicho al jefe que quería una torta vegana”.