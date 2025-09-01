Manuela Cardona de ‘La Kalle’ y el cantante Alejandro González serán papás

Manuela Cardona y Alejandro González se conocieron a través de redes sociales y hoy conforman una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia. De acuerdo con lo que contaron en una oportunidad, la presentadora dio el primer paso siguiéndolo en Instagram. Cuando el cantante notó que ella hacía parte de los medios de comunicación, quiso conseguir un espacio para que lo entrevistara, hasta que lo logró.

“Apenas vi que ella trabajaba en medios, le empecé a hablar, pero ella no me paraba nada de bolas, sin embargo, luego de la entrevista, le escribí agradeciéndole y desde ese día hasta el día de hoy no nos hemos dejado de hablar. Eso fue un poco antes de que Bonka se terminara y me lanzara como so­lista. Se portó muy profesional, pero yo sí quedé embobado con ella. Cuando salí del programa pedí su número, y al final del día le escribí para agradecerle por la entrevista”, contó González.

Manuela Cardona y Alejandro González se casaron en el 2019. Fotografía por: Instagram

Después de cuatro meses iniciaron su romance y, en el 2019, se comprometieron. Su boda tuvo que ser aplazada varias veces por la pandemia que llegó en el 2020. Finalmente, se casaron en una ceremonia privada el 19 de septiembre del 2019, pero lo mantuvieron en secreto, en redes sociales, durante casi tres meses. La boda contó con la presencia de sus familiares más cercanos. Fueron un poco más de 10 personas entre los papás y hermanos de cada uno. De hecho, por motivos del coronavirus todos tuvieron que tomarse la prueba de covid antes de entrar. Si alguien salía positivo, les tocaba cancelar todo, según contaron.

“Vamos a agrandar la casa”: reveló Manuela Cardona

En noviembre del 2022, le dieron la bienvenida a Franco, su primer hijo. Este fin de semana la pareja sorprendió al anunciar que, después de tres años, están en la espera de su segundo bebé.

A través de redes sociales, publicaron un video donde mostraron la revelación de género del nuevo integrante de la familia: “Vamos a agrandar la casa”, escribieron.

En las imágenes aparecen con un extintor que al activarlo botó humo de color rosado, confirmando que viene en camino una niña. “Felicitaciones, qué alegría”, “qué belleza”, “Dios los siga bendiciendo”, “qué emoción”, “un abrazo para la familia”, “me exploto de amor”, “amo esta noticia, los felicito”, “felicitaciones y bendiciones para ambos”, “qué felicidad que sea una niña”.

Por ahora, se desconoce cuánto tiempo de embarazo tiene la presentadora. La noticia sorprendió a sus seguidores, pues hasta el momento se desconocía que estaban esperando un nuevo bebé.