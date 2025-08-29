Manuela Gómez hizo dura revelación: “no le encontraba sentido a mi vida”

Manuela Gómez se dio a conocer en el mundo del entretenimiento en Colombia tras su participación en Protagonistas de Novela, en el 2012. Aunque después de eso no ha vuelto a estar en televisión, se ha dedicado a trabajar con las redes sociales y también ha debutado como empresaria.

El 8 de julio del 2024, la influenciadora se convirtió en mamá por primera vez. Samantha nació fruto de su relación con Juan Pablo Restrepo, conocido como ‘JP Gringo’. Sin embargo, meses después se hizo pública su ruptura.

¿Qué le pasó a Manuela Gómez?

Recientemente, la influenciadora paisa publicó un video en sus historias de Instagram donde tiene 478 mil seguidores, revelando una difícil situación que vivió: “Hubo muchos momentos de mi vida que yo decía: ‘para qué tanta lucha, para qué tanto esfuerzo, tanto trabajo, si yo no tengo con quién compartir mi felicidad, yo no tengo con quién compartir mis triunfos, mis logros, mis éxitos y mis fracasos también".

La paisa también contó que esa situación la llevó a tener pensamientos oscuros que la atormentaron por un buen tiempo. “Me sentía súper sola, me quería morir, no le encontraba sentido a mi vida para nada, yo decía: ‘¿para qué tanto trabajo?, ¿Para qué tanta cosa? Si no tengo a nadie a mi lado que me ame incondicional?

Afortunadamente, la llegada de Samantha, su hija, cambió completamente su vida. A partir de ese momento encontró una nueva razón para seguir luchando no solamente por sus sueños, sino también por el bienestar de la niña, quien en julio pasado cumplió su primer año: “No puedo creer que de mi barriguita haya salido Samantha. Yo pensé que no podía ser mamá, yo pensé que yo era estéril. Pensé mil cosas, pero cuando Dios está de por medio, todo es mejor”, afirmó.

¿Manuela Gómez está soltera?

Luego de varios meses de haber terminado con su novio, Manuela fue interrogada en redes sociales sobre su situación sentimental. Allí reveló que no tiene pareja y que, por ahora, no está dentro de sus planes iniciar un nuevo romance. “Estoy soltera y siento que me voy a quedar así un buen tiempo, quiero estar sola, estoy bien sola, me siento muy, muy tranquila”.

En ese mismo video, la empresaria dio a conocer lo que busca en un hombre: “Siempre le pido a Dios que, si ha de llegar una persona, que sea completamente mi complemento, un 100%. Si no es así, no, no quiero nada, prefiero estar sola, pero tranquila. Y además, uno enamorado es una hueva, entonces no, yo estoy muy bien así, mi Dios te pague, yo me voy a quedar así soltera”.