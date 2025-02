Manuela Gómez reveló cómo es la relación con su expareja: “es para toda la vida”

Manuela Gómez se dio a conocer por su participación en Protagonistas de novela, en el 2012. Desde entonces, se ha destacado como una de las creadoras de contenido más comentadas del país.

Durante este tiempo ha protagonizado algunas polémicas con otras influenciadoras, entre ellas, Yina Calderón y Epa Colombia. También se ha desempeñado como empresaria y, el 8 de junio del año pasado, se convirtió en madre por primera vez, fruto de su relación con Juan Pablo Restrepo, un empresario del que poco se conocía en redes sociales.

¿Qué pasó con el novio de Manuela Gómez?

Meses después del nacimiento de Samantha, su primogénita, se rumoró en redes sociales que había terminado con su pareja sentimental; sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos se había referido al respecto.

Recientemente, un usuario le preguntó a la creadora de contenido cómo era su relación con el padre de su hija, a lo que ella respondió:

“espectacular, por eso cuando salen a hablar muchas cosas no piensan en que esa relación tiene que ser muy sana porque todo va a afectar a Samantha. Uno cree que ellos no se dan cuenta, los niños lo perciben todo, entonces cuando salen a hablar cosas que no son ciertas, eso perturba la paz y la tranquilidad de este ambiente que es muy familiar, es un ambiente de mucho amor para Samantha y ese tipo de comentarios destruyen familias, y la más perjudicada siempre es Samantha”, afirmó.

De la misma manera, reconoció que siempre van a tener un vínculo cercano puesto que él es el padre de su hija. “Ese amor va más allá de cualquier cosa porque es el papá del hijo de uno, entonces uno como mamá ya tiene que también proteger ese papá porque todo lo que le pase a ese papá, afecta a Samantha y todo lo que le afecta a ella, me va a afectar a mí. He aprendido un montón de cosas, esa relación es para toda la vida y entre más sana sea esa relación, mucho mejor el ambiente en el que va a crecer Samantha”.

Hace unas semanas, Juan Pablo apareció en sus redes sociales para aclarar lo que ocurrió con Manuela: “Mi gente, yo no soy de hacer este tipo de videos, porque a mí no me gusta aclararle a la gente sobre mi intimidad, pero como se trata de la integridad de la mamá de mi hija y más con cosas que son totalmente falsas, como que Manuela es viciosa, si fuera así, no sería la mamá de mi hija... No es verdad que yo la llamo llorando, y en la calle la gente: ‘vea, allá va el morocho llorón’, y que durmiendo en un colchón, pero bueno. Mi relación con Manuela ha sido muy sana, muy tranquila, la verdad, fue por otras razones que se acabó la relación, sí les pido respeto por la mamá de mi hija”, afirmó.