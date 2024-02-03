Marcela Sarmiento, primera presentadora de Día a Día, volvió al matutino tras 20 años

La reciente emisión de Día a Día generó muchas emociones en los televidentes, y, por supuesto, en los mismos presentadores. Carlos Calero, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez e Iván Lalinde le dieron la bienvenida a Marcela Sarmiento, recordada por haber sido la primera presentadora del matutino de Caracol Televisión.

Marcela Sarmiento en ‘Día a Día’

Tanto para Marcela como para el equipo de producción y los televidentes que recuerdan cómo era el matutino hace 25 años cuando comenzó, su llegada al set fue muy nostálgica. La periodista volvió a ponerse en el papel de presentadora del mismo programa que comenzó justamente con ella y Jota Mario en el 2003. “Una época espectacular, y como para romper el hielo, sí, vuelve Marcela y estoy feliz de estar con ustedes. Gracias.

Catalina Gómez, quien está próxima a cumplir dos décadas en el programa, le dijo: “Felices estamos nosotros de recibirte hoy aquí, esta es tu casa. Tú sembraste las bases fuertes y sólidas de lo que es hoy ‘Día a Día’, de lo que ha sido en estos 25 años. De verdad, no sabes la felicidad que nos dio cuando te vimos hace un ratico entrar”.

Sarmiento recordó a Jota Mario, quien también fue uno de los pioneros del programa y quien falleció el 6 de junio del 2019. “Yo estoy en mi casa, gracias. La verdad tendría que ser justa. Esto no lo empecé sola, lo empezamos incluso una cantidad de compañeros que hoy me encuentro por aquí y otra persona, Jota Mario Valencia, que hoy lo tengo que recordar, ya me puse emotiva. Volver es duro”.

Además, comparó el actual set de grabación con el que había cuando comenzó: “Cuando nosotros empezamos ‘Día a Día’ era un estudio chico que era la cuarta parte de esto, era un pequeño estudio, igual de cálido que este, igual de maravilloso que este, pero era una aventura. Cuando uno siembra, uno recoge”.

Los usuarios en redes sociales expresaron su felicidad por volver a ver a Marcela en ‘Día a Día’: “La mejor presentadora”, ”siempre la recuerdo con mucho cariño, un ser maravilloso”, “cuántos recuerdos llegan a mi mente de Marce como conductora de tan prestigioso programa”, “ojalá pudiéramos devolver el tiempo”, “ella tiene un espíritu divino”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Marcela Sarmiento salió de ‘Día a Día’ hace 20 años?

Marcela estuvo en el programa hasta el 6 de junio de 2005, cuando se mudó a Estados Unidos con su esposo Alejandro y su hija Paulina, luego de perder a su hijo Miguel durante el parto.

El duelo por la partida de su hijo hizo que la presentadora tomara la decisión de alejarse de la pantalla: “Estaba cansada física y emocionalmente y no podía volver. No me sentía preparada para enfrentar las cámaras. Durante el embarazo yo repetía: ‘Miguel, cámbiame la vida’, y lo hizo. Desde ese momento nada volvió a ser igual. Uno no regresa a ser la misma persona después de perder un hijo; cambia la perspectiva sobre la muerte, el presente y el sentido de la existencia”.