¿Viuda de Ómar Geles rehará su vida amorosa? “Él siempre será el amor de mi vida”

El 21 de mayo del 2024 el género vallenato se vistió de luto cuando inesperadamente y a los 57 años falleció Ómar Geles, compositor, acordeonero e intérprete de ese ritmo nacional. El maestro dejó hijos, hermanos y en general, una gran familia tras su partida. Por supuesto, su esposa Maren García fue una de las más afectadas con su muerte.

Con el transcurso de los meses, Maren ha dejado ver el duelo que ha atravesado, al tiempo que procura levantarse de la tristeza y salir adelante con sus tres hijos, producto de su relación con el compositor.

La joven viuda se ha focalizado en sus hijos Isabella, Juan José y José Mario, al tiempo que ha mostrado cómo su fe la ha fortalecido y por ello, es común ver que ella comparte en sus redes sociales mensajes espirituales, así como la manera en que sus hijos pese a sus cortas edades estiman y procuran cuidar el legado de su padre.

Maren concedió una entrevista reciente a Víctor Sánchez, sobre su vida y le proceso que ha afrontado desde que perdió a su esposa. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el concerniente a sus declaraciones cuando le pregunta si ha considerado rehacer su vida, sentimentalmente hablando.

Maren García revela que Omar Geles era muy celoso

García quien expresó que sus hijos “son mi único sostén” generó en el entrevistador una enorme empatía y este la señaló como una mujer “rota por la pérdida, pero entera por sus hijos. Una mujer que, incluso entre lágrimas, irradia fuerza”.

Cuando Sánchez le preguntó: ¿Tú crees que Omar quería que rehicieras tu vida?, ella responde: “No sé no... porque cuando él estaba vivo era muy celoso… bastante”, comenzó diciendo la madre de los hijos pequeños de Geles que confesó: “Él me decía que yo era solo de él, no sé…”.

Luego el entrevistador le pregunta si lo ha pensado y ella fue concluyente. “En estos momentos, no... yo en realidad, quiero que mis hijos sean grandes quiero lograr lo que siempre planeamos los dos juntos… Como después de eso, lo que Dios permita”, puntualizó.

Maren indicó después que no tiene ningún afán al respecto. “En realidad, yo estoy viviendo, creyendo en lo que Dios quiera para mi vida...Si Dios permite que sea así, Él hará todo, no tengo afán, siempre digo y lo voy a sostener: Él (Omar) siempre va a ser el amor de mi vida, de verdad”.

