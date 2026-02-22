Maren García, viuda de Omar Geles, responde si sale con alguien: ¿No tengo derecho?

El 21 de mayo del 2024 el compositor e intérprete vallenato Omar Geles murió. Su partida dejó un gran vacío no solo en ese género sino en la música colombiana en general.

Al partir Geles dejó a su esposa Maren García, con quien tuvo sus hijos menores José Juan, José Mario e Isabella.

García ha compartido en sus redes sociales el proceso de duelo que enfrentó tras la muerte de su esposo, así como su detemrinación para continuar con el legado d eél, apoyando a quienes siguen con su m´suica en la familia. La también empresaria suele también publicar refelxiones de sus experiencias a lo largo de esta etapa de su vida, así como pensamientos espirituales que le han dado fortaleza para enfrentar los complejos momentos. Recientemente, se refirió a su vida sentimental, que parece despertar gran interés en Valledupar, donde muchos se preguntan si se ha vuelto a enamorar o sale con alguien.

“Yo amé a mi esposo y lo respeté”, viuda de Omar Geles

La reflexión de Maren comienza diciendo que algunas personas la abordan con el interés de saber qué ha sido de su vida sentimental sin ningún tipo de prudencia. “Qué tristeza encontrarse con personas que son así de imprudentes o con comentarios feos; si el día de mañana Dios me manda una persona, ¿yo no tengo derecho a ser feliz? Yo amé a mi esposo y lo respeté, así como él a mí; yo no quería esta vida y quedar así con mis tres hijos”, dijo la viuda de Geles.

“No estoy pendiente de nadie, no me interesa nadie, quiero estar feliz para que mis hijos sean felices, porque la vida no está fácil. “Dedíquense a estar felices y a hacer felices a los demás”, enfatizó.

García dejó claro que por ahora, su único interés es su tranquilidad y el bienestar de sus hijos.

¿De qué murió Omar Geles?

El compositor de temas como ‘Tarde lo conocí’, ‘Los caminos de la vida’ y ‘La falla fue tuya’, entre otros y exintegrantes de Los Diablitos sufrió el 21 de mayo del 2024, en la tarde, un infarto al corazón mientras jugaba tenis en un club de Valledupar. Fue trasladado de urgencia a la clínica, pero lastimosamente falleció. Tenía 57 años.

