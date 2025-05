Un año de la muerte de Omar Geles: su esposa reveló carta inédita que él le escribió

Omar Geles fue uno de los cantautores de vallenato más importantes del país. Fundador del grupo Los Diablitos, logró posicionar numerosas canciones que se convirtieron en clásicos del folclor colombiano, entre ellas, Los caminos de la vida, Una hoja en blanco y Si no me falla el corazón.

¿De qué y cuándo murió Omar Geles?

El 21 de mayo del 2024, el vallenato se vistió de luto con la repentina muerte de Omar Geles. El cantautor disfrutaba de un partido de tenis, junto a su amigo Osmar Pérez, cuando, de repente, sufrió un paro cardíaco. Aunque fue llevado a un centro médico, falleció en horas de la tarde a los 57 años.

“Es con profunda tristeza que la Clínica Erasmo LTDA informa del fallecimiento del señor Omar Antonio Geles Suárez, un cantautor vallenato muy reconocido y querido por todos nosotros, quien llegó a nuestras instalaciones sin signos vitales el día de hoy 21 de mayo, después de sufrir un síncope mientras jugaba tenis”, informó la Clínica Erasmo de Valledupar.

Su última presentación ante sus fanáticos fue el sábado anterior en el estadio El Campín de Bogotá, durante un concierto de Silvestre Dangond. Esa noche, cantó junto a otros artistas de su género como Elder Dayán, Karen Lizarazo, Gusi, Penchy Castro, Rafa Pérez, Diego Daza y Churo Díaz.

Omar Geles escribió inédita carta a Maren García, su esposa

Hoy se cumple un año de la muerte de Omar Geles. Para honrar su memoria, Maren García, su esposa, le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales. “Esposito, un año sin ti. Impresionante… hasta yo misma me sorprendo de cómo he podido vivir sin ti. Me desesperaba cuando tus giras eran largas, y para no sufrir, simplemente te decía: “Llévame contigo, no puedo estar sin ti.” Hoy ya no puedo decir eso. Hoy solo puedo verte en mis sueños… O me desespero preguntándole a mis hijos si soñaron contigo. Y es inevitable no preguntarles: “¿Salí yo en el sueño?”. Amor, nos faltaron muchos sueños por cumplir… Muchos“, se lee al comienzo del post que cuenta con más de 35 mil likes y que está acompañado de un reel de fotografías juntos.

También, en el mismo post, la madre de los hijos menores del cantante publicó una carta inédita que Geles le escribió pocos días antes de su muerte. “En esa carta que escribiste con tanto amor, soñabas con pasar el resto de tu vida a mi lado. Solo Dios sabe por qué pasó esto. Te prometo que cuidaré de tus hijos. Prometo luchar para que sean niños felices, que crezcan con Jesús en el corazón, como tú siempre nos enseñaste. Y que te recuerden, como sé que lo harán, porque eres inolvidable… Y todo lo que sembraste en ellos, sé que florecerá. Te extrañamos siempre. Y sé que tu lugar jamás podrá ser llenado… Solo Dios”.

¿Qué decía la carta que Omar Geles le dejó a su esposa?

El mensaje que el artista vallenato le escribió a su esposa, decía: “Carta a mi esposa: “amor, quiero que leas esta carta sin predisposición porque lo hago con mucho respeto y con mucho amor por dos razones. La primera es porque quiero pasar el resto de mi vida contigo, pero siendo felices los dos. La segunda es por si acaso no podemos lograrlo, al menos te pueda servir para que seas feliz el resto de tu vida estés con quien estés. Eso quiero para ti, porque si eres feliz, mis hijos también lo serán. Lo primero que te voy a decir es lo más hermoso que Dios nos puede regalar y es tener la convicción de que todo lo que nos pasa es para bien, si tenemos eso tenemos la felicidad porque no habrá nada que te derrumbe ni te haga enfadar por muy pequeño que sea o por muy grande que sea”.

Aunque Maren no publicó todo el mensaje, esas palabras que le dedicó el artista conmovieron a los internautas. “Un amor verdadero”, “su amor fue tan grande que siempre pensaba en que fueran felices los seres que amaba, su condición de ser humano era especial sobre la tierra”, “un amor para toda la vida. Dios te siga dando mucha fortaleza”.