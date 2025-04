Margarita Reyes contó cómo es su vida tras vencer el cáncer: “me siento fortalecida”

“Este 2025 lo arranqué con toda, por lo menos entusiasmada, feliz, con ganas de que algo salga, de que me sorprenda este año”, dijo Margarita Reyes con una energía que contagia. Aunque no tiene trabajo en televisión, la actriz recordada por su participación en producciones como El cartel de los sapos, Enfermeras, El General Naranjo, La ley del corazón, entre otras, encontró nuevos espacios para desarrollar su talento. Actualmente, participa en la obra Martes 13, una comedia que se presenta todos los sábados en el Teatro Santa Fe.

Margarita Reyes quiere ser presentadora

El 2020 fue un año de retos. A raíz de una ruptura amorosa y la falta de empleo, encontró en el alcohol el escape a su dolor. Más adelante, fue diagnosticada con cáncer de útero, lo que desencadenó una profunda depresión que la hizo tener pensamientos oscuros. Pero no se rindió. Enfrentó la cirugía, luchó por su vida y hoy es una mujer renovada.

En este nuevo capítulo de su vida, se ha permitido soñar con nuevos rumbos. “Siempre he querido mirar qué se siente ser presentadora. He empezado a hacer casting, estuve en Buen Día Colombia, no quedé, pero fui y lo presenté en vivo y en directo. Definitivamente quiero comenzar a incursionar por ese lado, y sé que se me va a dar porque vamos por buen camino, así que espero que me vean pronto en la pantalla siendo presentadora y que les guste”.

Aunque los “no” aún hacen parte del camino, la actriz no se rinde. Espera que, además lograr un espacio en la presentación, también pueda volver a tener un personaje en alguna producción de la pantalla: “han sido muchos años de espera, es un trabajo que uno ya sabe que es así. Al momento que haya un sí hay que celebrarlo, aprovecharlo, pero ha sido muy complicado, muy duro, pero no importa, por eso este año dije: ‘no más lamentaciones, no más víctima y las cosas van a empezar a salir’, por lo menos hemos casteado mucho, el año pasado no casteaba ni una”, contó.

Margarita ha comprendido que mantenerse vigente va más allá de la televisión tradicional, por lo que, durante este tiempo sin ningún proyecto en la pantalla, ha trabajado con marcas en redes sociales, que le han permitido seguir presente para sus seguidores. “Depende de uno estarse moviendo y seguir siendo vigente. He tocado todas las puertas, pero creo que llegará el momento y Dios tendrá ese personaje, que me va a dar la oportunidad de volver a brillar”.

Margarita Reyes, actriz colombiana. Fotografía por: Felipe Marino editor fotografia

Así es la nueva vida de Margarita Reyes

Este cambio no ha sido repentino, es el resultado de un arduo trabajo personal que le ha permitido reconciliarse consigo misma. Detrás de esta renovada actitud encontró nuevamente la ilusión que había perdido.

“Me siento afortunada, siento que tengo todavía oportunidades para salir adelante y que, si no las tomo, la boba soy yo. No me puedo quedar en el pasado ni en la desgracia, por eso digo que siento que este año es maravilloso, voy con toda, lo recibo. Me siento bien, fortalecida, siento que tengo las personas indicadas a mi alrededor para salir adelante y estar cada día mejor”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Margarita asegura que se queda con la fortuna de haber recibido una nueva oportunidad: la de volver a conectar con Dios, valorar lo que la rodea, redescubrir el amor, sentirse viva y conservar la salud necesaria para seguir tocando puertas, con la esperanza de que en algún momento se abran.

Sobre cómo está su salud física y mental actualmente, dijo: “eso ya quedó atrás, estamos bien de todo, hay que seguir de todas maneras en controles porque uno nunca sabe, pero estoy bien. Toca seguir sanando muchas cosas, como la relación con mi hijo, conmigo misma, con todo lo que tengo en mi entorno, hasta con mi trabajo”.

Fueron años de lucha constante, de caídas y levantadas, de días buenos y otros muy difíciles. Pero nunca soltó su fe: “mi llave fue aferrarme a Dios, fue el ser que hizo que volviera a mi centro, no es una etapa fácil. Hay que buscar ayuda. Pasé por mucho, eso no fue un mes, ni dos, ni tres, eso fue casi cuatro años o más hasta que lo logré hacer. Aquí estoy, ahora pudiendo hablar, pudiéndoles decir que todo pasa, que hay un Dios que los ama. Después de la tormenta, llega la calma”.

Margarita Reyes tiene nuevo novio

El renacimiento de Margarita no solo se limita al ámbito profesional. Después de un período de sanación interior, se volvió a enamorar. Así lo reveló en exclusiva: “Yo no había podido volver a estar con nadie. Yo tenía que estar en un proceso de sanación, de sentirme bien conmigo misma, de estar bien para poder llegar bien a otra persona. Este año estoy con alguien increíble, maravilloso que Dios me regaló, un hombre extraordinario que también ha ayudado que yo vea esa parte bonita de mí, que tenga otra vez ganas de salir adelante, que me sume, me siento muy afortunada. Es un hombre aparte de todo, guapísimo, no tiene nada que ver con el medio, menos mal”.

Hoy, Margarita se describe a sí misma como una mujer afortunada que ha recibido una nueva oportunidad. “Tengo sueños e ilusiones, cosa que ya había perdido, me siento otra vez entusiasmada. En este momento no hay trabajo, pero siento que sí va a haber, la diferencia de antes es que prefería la frustración y ahora la esperanza, la fe, ahora todo lo decreto, sé que así va a ser para mí. Creo más en mí, he hecho un trabajo arduo del amor propio. Me recuperé, la gente que me ve dice que brillo, que tengo luz, que estoy diferente, y eso también me mueve algo por dentro y me reafirma que voy por buen camino y que lo estoy haciendo bien”.