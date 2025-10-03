Margarita Reyes de ‘El General Naranjo’ se casa. Él es Alejandro Rodas, su prometido

En abril, Margarita Reyes habló con Vea sobre su nueva vida después de superar el cáncer de útero, un difícil proceso que enfrentó hace unos años, que la llevó a tener pensamientos oscuros. El haber vencido esa enfermedad se sumó con una nueva oportunidad en el amor. Este año inició una relación sentimental con Alejandro Rodas.

“Yo no había podido volver a estar con nadie. Yo tenía que estar en un proceso de sanación, de sentirme bien conmigo misma, de estar bien para poder llegar bien a otra persona. Este año estoy con alguien increíble, maravilloso que Dios me regaló, un hombre extraordinario que también ha ayudado que yo vea esa parte bonita de mí, que tenga otra vez ganas de salir adelante, que me sume, me siento muy afortunada. Es un hombre aparte de todo, guapísimo, no tiene nada que ver con el medio, menos mal”, dijo en ese momento.

Así fue la propuesta de matrimonio de Margarita Reyes

Hace unos minutos, la actriz publicó en sus redes sociales un video de lo que, aparentemente, parecía que iba a ser un día de aventura extrema junto a su novio.

Alejandro buscó a Cristina Warner para que los ayudara a organizar un día de paracaidismo. Sin embargo, la intención detrás de eso era otra: pedirle a Margarita que fuera su esposa.

“Hoy vamos a vivir una pedida de mano única. Una propuesta que une adrenalina y amor para toda la vida", dijo Warner, quien fue cómplice del especial momento.

Mientras escogía el anillo con el que sorprendería a Margarita, Alejandro reveló en qué momento decidió que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. “Fue muy rápido, en uno o dos meses dije ‘¡Qué mujer tan maravillosa! Yo hablé con ella y le dije: ‘Yo veo con vos un futuro, y me dijo, yo con vos también’”.

Cuando ya llegaron al lugar, Cristina dijo: “Ella cree que solo viene a vivir una experiencia extrema, pero cuando aterrice va a vivir una experiencia que le va a cambiar la vida”.

Al finalizar la actividad, Rodas abrazó a Margarita y le dijo: “¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que hicimos un compromiso cuando comenzamos la relación y nos acordamos de algo? ¿Qué te parece si lo sellamos de una vez?”.

Con mucha sorpresa, la actriz de El General Naranjo le contestó: “No me lo esperaba. Tenía mucha adrenalina. No sé si llorar, si seguir temblando, no sé si seguir riéndome, está precioso el anillo”.

Sus amigos y seguidores la felicitaron por la noticia: “Mereces TODA la felicidad del mundo”, “te mereces todo lo bello de la vida”, “lloré, reí y me emocioné mucho”, “¡Qué es esta emoción tan grande!”, “me encanta verte feliz”.