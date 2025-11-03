María Arboleda volvió temporalmente a Colombia tras 18 años en USA. Esta fue la razón

Después de 18 años viviendo en Atlanta, María Eugenia Arboleda regresó a Colombia en junio pasado para un proyecto que la tiene muy emocionada. La actriz está grabando con “El cuartel de las feas”, un reencuentro que muchos esperaron durante casi tres décadas.

“Estoy súper contenta porque he tenido un tiempo de mucho movimiento. He estado muy agradecida con Dios por haberme regresado a Colombia por un periodo largo, reunirme con la gente a la que quiero, volver a estar con mis colegas en un proyecto largo, trabajando todos los días, de verdad que lo tomo como un regalo súper bonito”, dijo visiblemente emocionada.

¿Por qué María Eugenia Arboleda no estuvo en “Betty, la fea 2”?

Aunque María Eugenia no hizo parte de la primera entrega de “Betty, la fea: La historia continúa”, esta vez regresó a Colombia para unirse al proyecto. Explicó que su ausencia no tuvo nada que ver con los rumores que circularon el año pasado: “No fue por lo que la gente decía que es que cobré muy caro, que no logré negociar o que ya no era actriz, nada de eso era cierto. Hay una sola verdad: a mí no me llamaron. Después ya me di cuenta y me mandaron una carta desde la producción explicando las razones y todas tenían mucho que ver con costos por lo que no vivo en Colombia. Trayéndome a mí les tocaba invertir más, yo me imagino, porque no solo es el pago, sino que me tienen que instalar aquí, ponerme una casa, un conductor, todas esas cosas de cuando traen a alguien de otro país para trabajar acá. En la primera no me llamaron, pero en la segunda sí, entré como al final y luego el otro proyecto grande que estamos grabando que para ese sí me trajeron de principio a fin”, contó.

Su regreso ha sido recibido con mucho cariño por los fanáticos. Pese a que ha pasado casi dos décadas desde que se radicó en Atlanta, nunca ha dejado de venir a su país para reencontrarse con su gente y sus raíces. “Siempre que vengo a Colombia a mí me impresiona mucho porque es como si no me hubiera ido, el reconocimiento de la gente es como si yo acabara de hacer todas las novelas el día anterior. Todo ese amor, toda esa gratitud y todo ese reconocimiento es muy bonito, es gratificante”.

María Eugenia Arboleda, actriz colombiana. Fotografía por: Iván Montoya

La razón por la que María Eugenia Arboleda se fue a Estados Unidos

Radicarse en Atlanta nunca estuvo en sus planes. Su llegada al país norteamericano fue por amor. “Las órdenes de Dios son buenas, justas y perfectas y nunca imaginé vivir afuera y menos en Estados Unidos. El único sueño real que tenía con ese país era estudiar música o saxofón. Me voy a Estados Unidos porque conozco a mi esposo y eso era lo que yo quería, lo que estaba pidiéndole a la vida. En ese momento la necesidad mayor, que era más importante que el Oscar y que el millón de dólares, era ser mamá. Tenía la certeza de que seguiría siendo actriz contra viento y marea, pero para ser mamá hay un tiempo, un espacio y ese proyecto estaba en Estados Unidos, no lo encontré aquí. El trabajo de mi esposo no nos permitía vivir en Colombia. Me fui a darle rienda suelta, cielos y alas a ese proyecto que me hace ser la mujer que soy hoy. Esa es la única razón por la que me fui. No me fui por la angustia o la necesidad o por desistir de ser actriz”, contó.

Desde entonces, han transcurrido casi dos décadas en las que ha logrado equilibrar su vida familiar con su amor por el arte. En los últimos años, su carrera internacional ha florecido: “Me casé con mi esposo en el 2007 y a partir de ahí yo no lo puedo explicar, fue como si Dios quisiera organizarme eso primero para luego devolverme todo el trabajo”. En 2011 cumplió su sueño de ser mamá. Hoy, Santiago, su hijo, tiene 14 años.

De los sets de grabación a las aulas

A pesar de la distancia con el país que le dio reconocimiento y los altibajos propios de su trabajo, María Eugenia nunca ha dejado de ser actriz. “En nuestro oficio a veces estamos arriba y otras veces abajo. A pesar de toda la angustia y la inestabilidad y todo lo que se vive en este medio, nunca he estado de divorcio con el oficio, porque para mí el arte es mi forma de comunicarme con el mundo. Sin el arte no puedo vivir”.

Durante esos periodos de incertidumbre, María Eugenia se reinventó: “También soy docente universitaria, profesora de colegios, directora de teatro o estoy actuando en el teatro. Soy actriz con periodos muy calientes, donde trabajo mucho en televisión y con periodos fríos, donde no trabajo en televisión. Cuando uno no tiene trabajito en la pantalla, la necesidad tiene cara de perro y es ahí cuando viene el proceso creativo, cuando te mides a escribir, a dirigir, a hacer todas las otras cosas que el arte dramático y el arte de ser un actor te ofrece y que no se reduce solamente a si eres un actor que trabaja en televisión o no”, aseguró.

Actualmente da clases en la Kennesaw State University, universidad ubicada en Georgia, Estados Unidos: “Ha sido una experiencia reveladora para mí, porque en Colombia he dado clases, he sido profesora en universidades, en colegios y todo, pero allá se me presentó esa oportunidad de ser profesora en esta universidad. Entré porque gané una convocatoria para ser directora de un montaje de los actores que ya se van a graduar. Dios me puso porque audicionaron directores cubanos, mexicanos, gente de Nueva York, directores con mucha experiencia y que hablan español, que era lo que querían.Pasé todos mis filtros y me escogieron a mí. Uno no sabe con claridad lo que los años, la edad y el envejecer te empiezan a dar, lo ves ya plasmado en tus trabajos. Para mí, consumir arte, literatura, teatro por sobre todas las cosas, música, información, lectura y todo es parte de la vida, si no lo hago, siento que no he hecho la tarea”.

Hoy, con una madurez artística y personal más profunda, reflexiona de manera serena sobre su vida y carrera. “Ha sido maravilloso. He hecho cosas de televisión también. El año pasado tuve la bendición de hacer una novela de principio a fin en Miami, me contrató Telemundo, por eso digo que crecer y creer en el oficio vale la pena. He tenido unos regalos de Dios, un recoger la cosecha, esos trabajos que nunca soñaba. Ha sido un momento de sentir y darte palmaditas en la espalda y decir ‘ha valido la pena ser actriz’. Qué maravilla estar viva y qué maravilla tener la bendición de estar en este punto de mi vida. Qué bacano poder venir seis meses a Colombia”.