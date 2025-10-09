Andrea Guzmán reveló: “Las redes sociales están invadiendo nuestros hogares”

Además de actriz, Andrea Guzmán, quien recientemente concursó en MasterChef Celebrity, también es mamá de dos hijas: Micaela, de 16 años y Martina, de 11. Más allá de los reflectores, la actriz se muestra como una madre cercana, firme y consciente de los desafíos que implica criar hijas en una era dominada por las pantallas y las redes sociales.

El reto de educar en tiempos digitales

Ahora mismo, Guzmán hace parte de “La Influencer”, donde da vida a Yesenia, una madrastra malvada cuya crueldad proviene de un profundo sufrimiento personal: “Ella no puede superar que su marido le fue infiel y tuvo una hija en una relación extramatrimonial y prácticamente ella la crio, y se desquita con ella por ese dolor que tiene”.

El personaje es complejo: una madre que sobreprotege a sus hijos, a quienes ha malcriado, mientras que trata con desprecio a su hijastra, que sueña con ser influenciadora. “Le hace la vida imposible, la ataca todo el tiempo, aparte de todo tiene sus propios hijos y no permite que nadie se meta con ellos, es un personaje que tiene un fundamento para tanta maldad, inevitablemente es una mujer que esa maldad la supera”, dijo.

Sin embargo, más allá de la ficción, Andrea se enfrenta a luchas reales en su día a día, especialmente cuando se trata del uso de las redes sociales con sus hijas. “Este mundo nos está invadiendo en las casas, en los hogares”, afirmó con gran preocupación. Para ella, el verdadero desafío radica en encontrar un punto sano, sobre todo cuando se trata de cómo sus hijos utilizan las pantallas. “Creo que hay que encontrar un equilibrio en el manejo que se le da a estas plataformas, sobre todo con los hijos, y lo digo también por mí, porque he tenido momentos en los que tengo que hacer pausas para hacer detox de redes sociales y lo hago también con mis hijas, es importante que ellas obviamente vivan la realidad de las redes sociales porque no se puede evitar lo que tenemos hoy en día en el mundo, pero sí con límites, para que ellas sean conscientes de que el exceso también les hace daño”, agregó.

Andrea reconoce que criar a sus hijas en un mundo donde las redes sociales ocupan tanto tiempo y atención de los jóvenes es un verdadero desafío. “Lo más difícil es hacerles entender que el exceso les hace daño, porque ellas no lo ven, no entienden, creen que es lo más normal estar pegada todo el día en sus redes sociales viendo videos”, explicó. “Hacerles entender que estar ahí todo el día en una pantalla las afecta a nivel físico y a nivel cerebral es complejo. Ellas no quieren entender, entonces a veces toca ponerles límites y decirles ‘no, y si no lo entiendes no me importa, no más pantallas por el día de hoy’”. Esta determinación, reconoce, a menudo provoca conflictos familiares, pero piensa que es una lucha necesaria. “Esa parte es difícil porque a veces trae tensión, hacerles ver eso siempre es un tema complejo”.

El impacto del “hate”

Aunque reconoce los riesgos, la actriz también valora el impacto que las redes sociales tienen en el mundo de hoy. “Tengo épocas en las que me conecto, me gusta subir cosas y hago videos para divertirme y monto fotos, tengo otras en las que me aburre bastante, tengo que confesar. A veces veo, pero no estoy publicando muchas cosas, voy y vengo, pero a mí me gustan las redes sociales, creo que hacen parte de nuestra realidad hoy en día tiene cosas muy divertidas y cosas muy positivas, hacen que a uno se le abra el mundo de una manera muy interesante, pero al mismo tiempo, si uno no las sabe manejar también hacen mucho daño y sobre todo porque siento que las redes sociales hoy en día también generan como un mundo paralelo de tanto hate, mucho odio, mucha desinformación y esa parte oscura de las redes sociales realmente a mí me hace mucho daño y no me gusta, eso es a lo que más miedo le tengo”.

Andrea admite que, aunque está acostumbrada a la buena energía y a las interacciones positivas, los comentarios negativos la han llegado a afectar. “He tenido momentos donde así sean dos o tres personas que mandan malos comentarios a uno le hace daño, uno está acostumbrado a la buena onda, al amor, y no faltan las tres, o cuatro, o las diez personas que mandan comentarios negativos, insultan, y uno sí se queda con esos comentarios, así haya cien buenos, esos dos vibran más porque vienen de un lugar muy oscuro, entonces sí he tenido, por supuesto, mucha gente que manda odio y mala onda”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ha ido aprendiendo a cuidar de su bienestar emocional. “Tengo una teoría y es que mis redes sociales son como mi casa, en mis redes sociales si alguien viene a insultarme o a tratarme mal, simplemente se elimina, se bloquea y no vuelve, si alguien viene a insultarme, lo primero que hago es: bloqueo, elimino y no vuelve. Si no les interesa, si vienen a mi casa a insultarme, no vuelven a entrar, ese es el manejo que yo le doy a mis redes sociales", aseguró.