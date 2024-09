María Auxilio Vélez reveló últimas palabras con La Gorda Fabiola: ‘Padre, llévame”

El pasado sábado se llevaron a cabo las exequias de ‘La Gorda Fabiola’, la humorista de Sábados Felices, quien hizo reír a muchas generaciones durante más de 30 años.

La también actriz presentó varias complicaciones de salud en los últimos días, por lo que tuvieron que ingresarla a una clínica de Bogotá, donde lamentablemente falleció.

Última conversación de ‘La Gorda Fabiola’ con María Auxilio Vélez

En entrevista con Blu Radio, María Auxilio Vélez, quien también se ha desempeñado como humorista de Sábados Felices, conmovió a sus seguidores al revelar cuál fue su última conversación con su colega y gran amiga.

“Yo estaba grabando el 9 de este mes y la gordita hacía de la dueña de la vecindad y siempre, en todas las grabaciones ella llegaba y decía, ‘dónde está María Au’ y yo también le decía, ‘dónde está mi gordita’, pero estaba tan enferma, sus piernitas ya no le respondían y grabamos ese día y me decía, ‘ay, María Au, tenemos que hablar’ y yo no me salía del personaje, cuando terminé de grabar fui a buscarla y ella ya no estaba, entonces le dejé un mensaje, que quería abrazarla, hablar con ella, pero me respondió a los dos días porque ya se sentía mal, entonces me dijo, ‘hijita, gracias, te voy a hacer tus frijolitos que te gustan y te invito el jueves a almorzar’”, contó la artista.

‘La Gorda Fabiola’ y sus señales de alerta

De acuerdo con lo que dijo, Posada le había confesado que se sentía mal de salud. “Poniéndome al tanto de todos sus sufrimientos y me dijo que ella quería irse a descansar, que no era justo con Polilla, con sus hijos y con ella, que no quería estar otra vez en la clínica porque ella sabía las torturas que tenía que pasar y que ella aceptaba que era por culpa de ella por no haber estado más atenta, pero ella le tenía pavor a la clínica, me dijo ‘María Au me quiero ir a descansar, estoy agotada’. Ahí nos dimos el último abrazo y nos tomamos una foto y me dijo, ‘ay, la montas María Au’ y yo le dije, ‘ay, a mí no me gusta’ entonces me dijo que ella la montaba... Me dijo que había orado y había dicho ‘Padre, llévame esta noche’”, reveló la humorista.

Finalmente, María Auxilio recordó algunas cualidades de ‘La Gorda Fabiola’. “Algo admirable de la gorda es que se reía de sí misma, era una persona que tenía el autoestima súper alta, siempre estaba perfecta, maquillada, peinada, bien vestida, vanidosísima, ella siempre se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba muy temprano”.